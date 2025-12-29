La plata cerrará 2025 robándole el protagonismo al oro

El desempeño se apoyó tanto en demanda defensiva como en un uso industrial estructural , clave para entender su sobreperformance.

Su mercado más pequeño y menos líquido amplificó los desbalances entre demanda e inventarios, generando movimientos mucho más violentos que en el oro.

La plata fue el metal estrella de 2025, con una subida cercana al 146% , muy por encima del oro, que también marcó máximos históricos.

La plata terminó 2025 robándose el protagonismo, a pesar de que el oro también vivió un año excepcional. En lo que va del año, la plata acumula una subida cercana al 146%, muy por encima del avance del oro, que igualmente supera el 70% y marcó máximos históricos. Hacia el cierre de diciembre, la plata llegó a operar por encima de los US$80 por onza, una magnitud que no calza con una explicación única basada en cobertura. El movimiento combinó demanda defensiva con un elemento mucho más determinante para este metal: un mercado de menor tamaño, donde el ajuste entre compradores y disponibilidad se vuelve abrupto y los desbalances se reflejan en precio con mucha más violencia que en el oro.

Un impulso macro compartido, pero con diferencias clave

En la capa macroeconómica, plata y oro compartieron los principales impulsores, incertidumbre política, sensibilidad a la inflación y dudas sobre la trayectoria de las tasas de interés en Estados Unidos. Sin embargo, la diferencia crucial es que la plata no depende solo del apetito por refugio.

Su uso industrial funciona como un segundo motor que puede acelerar el precio cuando la economía no se enfría con claridad o cuando la demanda asociada a la electrificación y la transición energética se mantiene firme. Aquí entran sectores como electrónica, vehículos eléctricos, baterías y, especialmente, paneles solares, que convierten a la plata en un insumo difícil de reemplazar en el corto plazo. Esto hace que el metal reaccione no solo a expectativas de tasas, sino también a señales de actividad económica y a políticas energéticas.

Microestructura y escala: la clave de la volatilidad

El salto de desempeño también se entiende desde la microestructura del mercado y su escala. La plata se transa con menos profundidad y liquidez que el oro, sus inventarios son más sensibles y la disponibilidad realmente negociable puede estrecharse con rapidez. Cuando el mercado entra en modo acumulación, el flujo no solo empuja el precio, también encarece el financiamiento del metal y agranda las primas entre plazas.

Ese fue un rasgo distintivo de 2025: el movimiento no se sintió como un avance ordenado, sino como una secuencia de tramos rápidos seguidos por pausas tensas, típicas de un mercado donde la liquidez puede evaporarse, especialmente en períodos de baja actividad estacional.

Inventarios, arbitraje y oferta rígida

Fuente: Silver Institute’s World Silver Survey 2025.

A lo anterior se sumó un factor operativo que tensionó aún más el balance físico: entradas a vehículos respaldados por metal y desplazamientos hacia bóvedas vinculadas a Comex cuando aparecieron incentivos de arbitraje y primas relativas. Esa reasignación de inventarios tiende a dejar más frágil el mercado al contado y a aumentar la sensibilidad del precio ante cualquier noticia sobre oferta disponible.

En paralelo, la oferta respondió lentamente. La producción global enfrenta restricciones por menores leyes del mineral y menor desarrollo de proyectos, y además una parte relevante de la plata se obtiene como subproducto de otras explotaciones, lo que reduce la elasticidad de la oferta incluso cuando el precio sube con fuerza.

La relación oro–plata y las rotaciones tácticas

Relación oro/plata en el último año. Fuente: goldprice.org.

El componente relativo también empujó la sobreperformance. La relación oro/plata se había estirado a niveles extremos cuando el oro corrió primero, abriendo espacio para rotaciones tácticas hacia el metal que venía rezagado. En la práctica, cuando el mercado decide cerrar esa brecha, la plata suele moverse con mayor amplitud, porque parte desde un precio por onza mucho más bajo y porque el mercado absorbe menos flujo antes de desbalancearse.

Este mecanismo ayuda a explicar por qué la plata puede superar ampliamente al oro en fases de euforia de metales, aun cuando ambos compartan parte del mismo argumento macroeconómico.

Comportamiento técnico

El gráfico diario refleja con claridad este patrón. Tras un tramo casi vertical hacia la zona alta de US$80, el precio mostró una reversión hacia el área de US$71, un ajuste compatible con toma de utilidades luego de una subida demasiado rápida y con señales de sobrecompra acumuladas durante el avance. Esta volatilidad no contradice la historia del año; por el contrario, la confirma: en la plata, la tendencia puede mantenerse, pero los retrocesos tienden a ser profundos y rápidos cuando cae la liquidez o cuando el mercado decide reducir exposición.

Qué mirar hacia 2026

Fuente: xStation5.

De cara al inicio de 2026, el punto crítico sigue siendo el mismo que explica la diferencia frente al oro. Si la demanda industrial se sostiene y el balance físico continúa ajustado, la plata puede seguir mostrando tracción relativa. Si, en cambio, se normalizan inventarios, se enfría la manufactura o se endurecen las condiciones financieras, la corrección puede ser tan veloz como fue el avance, precisamente porque se trata de un mercado más estrecho y menos capaz de amortiguar cambios de flujo.

_________________

