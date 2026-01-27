¿La plata ha encontrado un techo?

El escenario depende de distinguir entre una corrección sana y un cambio de régimen , clave para el comportamiento en las próximas semanas.

El fuerte diferencial de precios con Asia , especialmente Shanghái , sugiere tensión en inventarios más que un simple exceso especulativo.

La plata muestra claras señales de sobrecompra técnica , pero la escasez física y el déficit estructural impiden dar por terminado el rally.

La plata llega a finales de enero de 2026 con señales claras de exceso de impulso y, al mismo tiempo, con argumentos de fondo que impiden dar por cerrado el rally sin matices. En Estados Unidos el precio se mueve en la zona de 107 a 108 dólares por onza, después de una subida diaria cercana a 3,9%, y el avance acumulado del año ya ronda 51,8%, un ritmo que suele invitar a toma de beneficios.

El gráfico muestra una divergencia persistente entre el precio de la plata en Shanghái y el precio occidental, reflejando oportunidades de arbitraje entre ambos mercados.

Esta brecha sugiere fricciones regulatorias, de liquidez o de demanda local que impiden una convergencia inmediata de precios.. Fuente: GoldSilver.

El dato que más llama la atención es la divergencia con Asia, donde Shanghái ha marcado niveles próximos a 128 dólares por onza, un diferencial cercano a 20 dólares frente a Occidente, una señal difícil de ignorar cuando se evalúa si el mercado está agotado o simplemente está cambiando de régimen.

Escasez física, déficit estructural y tensiones de suministro

Ese diferencial funciona como termómetro de escasez física y sugiere que la formación de precio no está dependiendo solo del mercado de futuros, sino también de disponibilidad inmediata de metal.

La tabla muestra un estrechamiento estructural de la oferta de plata, con una producción minera que crece de forma acotada y un reciclaje que pierde dinamismo frente a años previos.

Al mismo tiempo, la demanda industrial se mantiene elevada, lo que mantiene el balance de mercado en déficit y refuerza un sesgo de tensión persistente en el mercado físico.Fuente: The Silver Institute.

Si el precio en un centro de demanda paga una prima tan amplia, el mensaje es que la cadena de suministro está tensa y que el ajuste puede estar ocurriendo por cantidad y no solo por precio. En ese contexto encajan las proyecciones de déficit estructural, con un faltante estimado en torno a 118 millones de onzas en 2025 y la posibilidad de un sexto año consecutivo de mercado en déficit en 2026, además de señales de inventarios presionados en Asia y cambios regulatorios que podrían limitar flujos de exportación desde China a partir de 2026 mediante un esquema de licencias.

Factores macro

Por el lado macro, la plata ha venido capturando una mezcla poco común, refugio ante riesgos geopolíticos, demanda de activo real ante dudas fiscales, y narrativa de flexibilización monetaria para 2026 que reduce el costo de oportunidad de mantener metales sin cupón. A eso se suma el ruido comercial, con amenazas arancelarias y una percepción de mayor volatilidad en divisas y bonos soberanos, lo que tiende a favorecer estrategias de cobertura con commodities.

El problema para el inversor que llega tarde es que buena parte de ese marco ya está en el precio, y cuando el mercado descuenta un escenario benigno durante meses, cualquier sorpresa, incluso una moderación del riesgo, puede gatillar correcciones técnicas intensas.

Análisis técnico

El gráfico diario refuerza esa lectura de sobreextensión. La cotización ronda 107,746 y viene de un tramo casi vertical, con el RSI en un territorio típicamente asociado a sobrecompra, y con un ADX que describe una tendencia extremadamente fuerte pero también vulnerable a fases de enfriamiento.

Fuente: xStation5.

En movimientos así, el techo rara vez se confirma con un solo máximo, suele aparecer primero una pausa, luego un retroceso y finalmente una prueba de soportes. En este caso, los niveles de referencia más visibles quedan en torno a 89,888, luego 70,407 y más abajo 54,436, zonas que pueden funcionar como escalones si el mercado decide corregir con más profundidad.

Fuente: xStation5.

En marcos más cortos el mensaje cambia, porque el gráfico horario muestra consolidación más que ruptura. El precio se estabiliza cerca de 108,287 dentro de un rango que pasa por 106,438 como pivote técnico, mientras el RSI cae, la señal de que el impulso se normalizó sin que la estructura alcista desaparezca.

La media móvil de 50 periodos actúa como punto de equilibrio inmediato, y la media de 200 periodos marca el soporte de tendencia si la corrección se amplía. Este patrón es coherente con una digestión del rally, una pausa para absorber ganancias, más que con un giro definitivo, aunque el sesgo depende de si el precio rompe con volumen por debajo del área de 106–107.

¿Techo o pausa?

Con todo, la pregunta de si la plata encontró techo se responde mejor por horizonte. En el muy corto plazo, el mercado ya mostró señales de agotamiento del impulso y la probabilidad de una consolidación o corrección aumentó, sobre todo si la prima física en Asia se reduce, si el dólar rebota o si las bolsas y los bonos recuperan estabilidad y le quitan atractivo al refugio.

En el mediano plazo, mientras persista el déficit, la tensión en inventarios y la demanda industrial vinculada a energía, electrónica y redes, el techo luce menos como un final y más como una pausa dentro de una tendencia que todavía tiene argumentos.

Para las próximas semanas es necesario distinguir una corrección sana, que respeta zonas como 106–107 y mantiene estructura, de un cambio de régimen, que quebraría soportes y convertiría el rally de 2025 y 2026 en un episodio de exceso seguido de reversión.

