La plata pierde brillo mientras la industria pisa el freno

La plata retrocede 1,5% hoy, ampliando la fuerte corrección de las últimas sesiones. Aun así, Bank of America mantiene una visión constructiva y sigue viendo potencial para que los precios alcancen los 100 USD por onza en el 4T de 2026, aunque advierte que un rally de ese tipo sería temporal, no sostenible. Según los analistas del banco, el impulso alcista actual está impulsado sobre todo por el rally del oro, las tensiones geopolíticas, y la escasa liquidez del mercado físico de plata.

¿Qué opina en Bank of America de la plata?

Bank of America advierte que los fundamentos industriales de la plata empiezan a mostrar signos de debilitamiento, principalmente porque los precios elevados están generando tensiones entre los fabricantes. Cada vez más empresas buscan reducir el uso de plata o sustituirla por materiales más baratos, un proceso que ya se está acelerando en varios sectores.

El mayor foco de riesgo se concentra en la industria fotovoltaica, que ha sido uno de los pilares de la demanda en los últimos años. Según el banco, este segmento podría haber alcanzado su punto máximo en 2025, coincidiendo con una desaceleración en la producción de paneles solares en China y la posibilidad de que las nuevas instalaciones solares disminuyan en 2026. Este escenario limitaría el crecimiento de la demanda industrial y presionaría aún más a los fabricantes, cuyos márgenes ya están afectados por los precios altos. Como consecuencia, el proceso de thrifting —la reducción de la cantidad de plata utilizada en productos industriales— se está intensificando.

En este contexto, BofA estima que el déficit global de plata podría reducirse hasta un 90% este año, dejando al mercado en una posición vulnerable ante un posible superávit incluso si los inversores realizan ventas moderadas. Esto implicaría que la plata podría empezar a comportarse más como un metal precioso que como un metal industrial, dependiendo en mayor medida de los flujos de capital, del sentimiento inversor y de las expectativas sobre política monetaria.

Aun así, el banco subraya que la demanda no se desplomará. La plata sigue siendo un componente esencial de la transición energética, especialmente en tecnologías que buscan reducir la dependencia del petróleo en un contexto marcado por el conflicto con Irán. Este entorno geopolítico continúa impulsando la inversión en energías alternativas, lo que sostiene la demanda estructural del metal a largo plazo.

Sin embargo, la volatilidad seguirá siendo un rasgo dominante. A comienzos de año, la plata llegó a dispararse hacia los 120 dólares por onza cuando inversores y compradores industriales competían por un suministro físico limitado. A ello se suma el riesgo derivado de las negociaciones comerciales entre EE. UU., Canadá y México, ya que ambos países son proveedores clave de plata para Estados Unidos. Cualquier arancel o interrupción logística podría volver a tensionar la oferta.

Por último, BofA destaca una desconexión llamativa: pese a los precios elevados, las tenencias de ETF respaldados por plata continúan cayendo, y los datos de la CFTC muestran un apetito especulativo muy débil para aumentar posiciones largas. En conjunto, el mercado de la plata permanece extremadamente sensible a los cambios de sentimiento y a los flujos de capital, dejando abierta la puerta tanto a rallies explosivos como a correcciones abruptas en los próximos meses.