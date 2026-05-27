Cierre de mercado: Dudas sobre un acuerdo para detener la guerra en Irán

La jornada estuvo marcada por una cotización inestable en los mercados, en medio de señales contradictorias sobre un posible acuerdo para poner fin a la guerra. La incertidumbre pesó sobre el apetito por riesgo, con el sector bancario liderando las pérdidas. A esto se sumaron las declaraciones de Donald Trump, quien afirmó no estar satisfecho con el avance de las negociaciones con Irán, reduciendo las esperanzas de un acuerdo rápido y reforzando el tono de cautela entre los inversionistas.

Fuente: xStation5



Noticias Claves

Geopolítica: La Casa Blanca desmintió los reportes de medios estatales iraníes sobre un supuesto borrador de acuerdo con Estados Unidos y reiteró que no habrá alivio de sanciones mientras Teherán no renuncie a su uranio enriquecido. Del lado iraní, la Guardia Revolucionaria mantuvo una retórica de presión, mientras el presidente iraní enmarcó el conflicto como una guerra económica. Aunque continúan los contactos diplomáticos, las posiciones de fondo siguen claramente distanciadas.

Estados Unidos: A partir de los datos del IPC y el IPP, los analistas estiman que el PCE subyacente habría subido un 0,28 % en abril, llevando la tasa interanual al 3,3 % y la anualizada a seis meses al 3,8 %. En paralelo, el Tesoro colocó 70.000 millones de dólares en bonos a cinco años con demanda sólida, con una rentabilidad máxima del 4,182 %, la más alta desde enero de 2025.

Petróleo: El secretario del Tesoro, Scott Bessent, sostuvo que las presiones actuales sobre los precios son “transitorias” y anticipó que el petróleo podría caer por debajo de los niveles previos al conflicto una vez que termine la guerra con Irán. También destacó la baja del gas natural y la moderación en medicamentos, productos farmacéuticos y alquileres como señales de que la inflación estaría cediendo.

Brasil: La inflación en Brasil se aceleró más de lo esperado en la primera quincena de mayo, impulsada principalmente por los precios de alimentos y vivienda. El IPC avanzó un 0,62 % mensual, mientras la inflación interanual alcanzó el 4,64 %, superando el objetivo del banco central del 3 % y ubicándose por encima del límite superior del rango de tolerancia.

Argentina: Las reservas internacionales del Banco Central de Argentina aumentaron a 47.900 millones de dólares, su nivel más alto desde 2019. Al mismo tiempo, la posición en futuros de dólar cayó a 2.100 millones de dólares, cerca de un tercio del nivel observado en torno a las elecciones legislativas de octubre pasado, en un contexto de relajación gradual de controles de capital.

Gold: El oro cayó por segunda jornada consecutiva, afectado por la preocupación de que el conflicto en Oriente Medio mantenga elevada la inflación y retrase los recortes de tasas por parte de los bancos centrales. Aunque persisten expectativas de un posible acuerdo de paz, el entorno de tasas altas reduce el atractivo del metal, ya que no genera intereses.

Oil: El petróleo retrocedió ante el optimismo de que Estados Unidos e Irán puedan alcanzar un acuerdo de paz, pese a que Donald Trump dijo no estar satisfecho con las negociaciones y la Casa Blanca desmintió reportes iraníes sobre un borrador provisional. Los operadores siguen atentos a la posibilidad de normalizar el tránsito por el estrecho de Ormuz, una ruta clave para el suministro global de petróleo y gas natural licuado.

Acciones: Amazon destacó tras un acuerdo de 6.000 millones de dólares con Snowflake para el uso de chips Graviton en AWS durante los próximos cinco años, reforzando su posición en inteligencia artificial y computación en la nube.



Análisis US100

El precio cayó hacia el nivel relevante en torno a los 29.884 puntos, nivel que coincide con el retroceso del 38,2% de Fibonacci. Desde esa zona, el precio ha mostrado un giro al alza, acompañado por una mejora en los indicadores y un MACD que vuelve a territorio positivo, lo que refuerza la idea de una continuidad del rebote mientras se mantenga sobre ese nivel.

Si el precio logra sostenerse por encima de los 29.884 puntos, podría extender el avance en busca de los máximos previos en torno a los 30.377 puntos. En cambio, una pérdida de este soporte abriría la puerta a un movimiento correctivo de mayor amplitud, con una zona de apoyo relevante en torno a los 29.437 puntos.



Fuente: xStation

Análisis GOLD

El oro mantiene una estructura de alta volatilidad y presión bajista, acercándose a la zona del 61,8% de Fibonacci, con una referencia técnica en torno a los 4.402. A nivel de indicadores, el precio se mantiene presionado por debajo de su media móvil de largo plazo, lo que sigue reflejando un sesgo correctivo en el corto plazo.Sin embargo, el indicador macd presenta una divergencia alcista, indicando agotamiento de la caída.

Si el precio logra sostenerse sobre esta referencia, podría desarrollar un rebote correctivo hacia la región de los 4.728. En cambio, si persiste la presión bajista, el movimiento podría extenderse hacia los 4.171, nivel que coincide con el retroceso del 76,4% de Fibonacci.

Fuente: xStation5

