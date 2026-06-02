La plata rebota con fuerza: movimiento técnico en un contexto fundamental débil

El mercado físico muestra otra historia: China dispara importaciones (+78% mensual, récord de 836 t) y sube la prima LBMA Good Delivery, señal de tensión en la oferta física pese a la debilidad en futuros

Plata y oro rebotan pese a un dólar estable: el retroceso del Brent y la suspensión de conversaciones EE. UU.

Los metales preciosos cotizan al alza hoy, con la plata subiendo alrededor de un 2% y el oro avanzando casi un 1%, a pesar de un dólar estadounidense y unos rendimientos del Tesoro relativamente estables. El sentimiento está siendo apoyado por la caída del petróleo: los futuros del Brent retroceden casi un 1,5% en la sesión, incluso con las tensiones entre Estados Unidos e Irán. Teherán anunció que suspendía las conversaciones con Washington, citando las acciones de Israel en Líbano. Donald Trump restó importancia a las declaraciones iraníes, aunque afirmó que hablaría de la situación con Benjamin Netanyahu.

El rebote de la plata parece tener un componente principalmente técnico, ya que el contexto fundamental sigue siendo incierto: la inflación repunta tanto en Estados Unidos como en Europa y la trayectoria de la política monetaria —desde la Fed hasta el BCE— continúa sin una dirección clara. Además, el panorama para la industria solar, uno de los pilares de la demanda industrial de plata, se ha vuelto menos favorable.

La demanda solar abre nuevas dudas para la plata

BMO advirtió recientemente que la demanda del sector solar podría ofrecer menos apoyo a los precios de la plata de lo que muchos inversores esperan. Aunque la plata sigue siendo un metal clave para la transición energética, el ritmo de nuevas instalaciones solares en China se ha convertido en un motivo de preocupación.

Según BMO, las nuevas adiciones de capacidad solar en China este año están por debajo de los niveles de 2024 .

China es uno de los mercados más importantes para la industria solar global, por lo que una actividad más débil podría reducir la demanda industrial de plata.

Al mismo tiempo, el conflicto con Irán y las preocupaciones sobre seguridad energética siguen impulsando el interés por energías alternativas, incluida la solar.

El resultado es un panorama mixto: la geopolítica respalda la narrativa de largo plazo de la energía limpia, pero los datos más suaves de China podrían limitar el impacto positivo de la demanda solar sobre los precios.

En la práctica, la plata sigue influida por dos fuerzas simultáneas: la demanda de inversión impulsada por la incertidumbre y la demanda industrial vinculada a la actividad real del sector fotovoltaico.

¿Qué ocurre con la demanda física? La visión de Scottsdale Mint

Según Scottsdale Mint, se está produciendo un cambio estructural importante en el mercado físico de la plata. El metal está saliendo de Estados Unidos y desplazándose hacia mercados más ajustados, especialmente en Asia. A pesar de la reciente debilidad en los precios, los flujos físicos siguen apuntando a una demanda sólida, incluso cuando el mercado físico y el de futuros envían señales distintas.

China ha incrementado de forma notable sus importaciones: en marzo, las compras subieron un 78% mensual, hasta un récord de 836 toneladas, un nivel 173% por encima del promedio estacional de diez años.

El aumento de la demanda china podría reflejar un esfuerzo por asegurar su base manufacturera, ya que la plata es un insumo crítico para paneles solares, semiconductores, baterías, electrónica y aplicaciones militares. Scottsdale Mint sostiene que el problema no es la falta de plata en Estados Unidos, sino la localización y disponibilidad del metal certificado que puede entregarse en los mercados internacionales.

Otro signo de tensión es el aumento de la prima del metal LBMA Good Delivery, ya que los compradores están dispuestos a pagar más por plata que pueda entregarse rápidamente en los principales centros de negociación.

India también está influyendo en el mercado: en mayo, las autoridades restringieron las importaciones de ciertos lingotes de plata, una medida que podría alterar los flujos globales y redirigir metal físico a través de canales alternativos.

El interés por la plata está creciendo más allá del inversor minorista. Algunas corporaciones empiezan a considerar los metales preciosos físicos como parte de su gestión de tesorería y como cobertura frente a riesgos sistémicos. Scottsdale Mint señala que la creciente desconfianza en los sistemas bancarios, las divisas fiduciarias y las cadenas de suministro globales está impulsando el interés por el oro y la plata físicos como activos estratégicos de reserva.

Gráfico de la plata

Fuente: xStation5