Resumen Premercado: Mercados moderan el rally a la espera de señales geopolíticas

Los futuros de acciones cotizan de forma estable tras una jornada del lunes que cerró mayoritariamente al alza, aunque con un comportamiento desigual entre sectores. Las ganancias estuvieron concentradas principalmente en las grandes compañías tecnológicas, impulsadas por la fortaleza de NVIDIA y Microsoft después de que esta última presentara un nuevo superchip de inteligencia artificial para Windows. Este anuncio arrastró al alza a valores relacionados como Dell, HP y Arm, mientras que el Russell 2000 mostró un rendimiento inferior y el mercado en general se mantuvo débil fuera de los sectores de Tecnología y Energía.

El sector energético registró avances relevantes en un contexto marcado por una escalada de tensiones geopolíticas. Según informó la agencia Tasnim, Irán habría suspendido los canales de comunicación con Estados Unidos a través de mediadores y amenazó con bloquear los estrechos de Bab al-Mandab y Ormuz. No obstante, el presidente Trump declaró que las negociaciones avanzan a ritmo acelerado y expresó su confianza en alcanzar un acuerdo que prorrogue el alto el fuego y reabra el Estrecho de Ormuz en el transcurso de la próxima semana. Por su parte, el Ministerio de Asuntos Exteriores iraní responsabilizó directamente a Estados Unidos de las violaciones del alto el fuego, advirtiendo que una infracción en cualquier frente equivale a infracciones en todos los frentes. En paralelo, el Financial Times informó de que Washington se encuentra en conversaciones para ampliar el despliegue de armas nucleares en Europa.

En los mercados de materias primas y renta fija, los futuros del crudo cedieron parte de las ganancias del día anterior durante la sesión nocturna, mientras que los bonos captaron flujo comprador a lo largo de la madrugada. De cara a la sesión de hoy, la atención de los inversores estará puesta en la publicación del dato de empleo JOLTS en Estados Unidos, que podría marcar el tono del mercado durante la jornada.



Fuente: xStation5

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Geopolítica: Las tensiones entre EE.UU. e Irán dominaron la jornada con señales contradictorias. Irán amenazó con bloquear los estrechos de Bab al-Mandab y Ormuz y suspendió los canales de comunicación con Washington, aunque Trump declaró en varias entrevistas que las negociaciones avanzan a buen ritmo y que confía en cerrar un acuerdo la próxima semana. En el frente libanés, Israel pospuso una ofensiva mayor en Beirut tras la presión estadounidense, y Hezbolá acordó una suspensión recíproca de ataques con Israel, aunque Teherán advirtió que cualquier violación del alto el fuego en un frente equivale a violaciones en todos los frentes.