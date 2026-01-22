La plata rebota tras una fuerte caída ¿Ha vuelto la tendencia alcista?

La plata rebotó con relativa rapidez durante la jornada, acercándose nuevamente a la zona de USD 94 por onza, tras el repunte observado ayer en Wall Street —impulsado por una distensión de las tensiones comerciales entre Estados Unidos y Europa— y por un dólar estadounidense más fuerte, que volvió a presionar a los metales preciosos. Como resultado, no solo la plata, sino también el oro y el platino, enfrentaron presión vendedora.
Por un momento, la plata cotizó cerca de USD 90, pero la corrección fue breve y el metal encontró soporte rápidamente para volver a avanzar hacia los USD 94 por onza. Sin embargo, ese rebote perdió fuerza y el precio volvió a deslizarse por debajo de un nivel técnico clave: la media móvil de 50 períodos en el gráfico horario (línea naranja).
Aun así, desde diciembre la plata ha caído por debajo de ese promedio en ocho ocasiones (incluyendo el movimiento de ayer), y en casi todos los casos el metal retomó rápidamente su tendencia alcista. De forma similar, la EMA de 200 períodos (línea roja) ha actuado como el principal soporte de momentum.
Si ese soporte vuelve a ceder, la zona de USD 90 debería mantenerse como el nivel clave de referencia en el corto plazo.
Una ruptura por debajo de aproximadamente USD 88 por onza podría dar paso a una presión bajista más persistente y a la primera corrección más profunda desde fines de diciembre de 2025. Si el dólar continúa fortaleciéndose y regresa el optimismo en Wall Street, los metales preciosos podrían enfrentar vientos en contra renovados y una rotación del interés especulativo hacia otros activos.
PLATA (marco temporal H1)
Fuente: xStation 5
La plata ya ha registrado dos correcciones desde el otoño de 2025, y en ambos casos la caída fue cercana al 20%. En el contexto actual, un movimiento de magnitud similar implicaría un retroceso hacia la zona de USD 75 por onza, volviendo al rango de consolidación observado en diciembre.
Fuente: xStation5
