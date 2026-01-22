Leer más
10:26 · 22 de enero de 2026

La plata rebota tras una fuerte caída ¿Ha vuelto la tendencia alcista?

Lingotes de plata
La plata rebotó con relativa rapidez durante la jornada, acercándose nuevamente a la zona de USD 94 por onza, tras el repunte observado ayer en Wall Street —impulsado por una distensión de las tensiones comerciales entre Estados Unidos y Europa— y por un dólar estadounidense más fuerte, que volvió a presionar a los metales preciosos. Como resultado, no solo la plata, sino también el oro y el platino, enfrentaron presión vendedora.

  • Por un momento, la plata cotizó cerca de USD 90, pero la corrección fue breve y el metal encontró soporte rápidamente para volver a avanzar hacia los USD 94 por onza. Sin embargo, ese rebote perdió fuerza y el precio volvió a deslizarse por debajo de un nivel técnico clave: la media móvil de 50 períodos en el gráfico horario (línea naranja).

  • Aun así, desde diciembre la plata ha caído por debajo de ese promedio en ocho ocasiones (incluyendo el movimiento de ayer), y en casi todos los casos el metal retomó rápidamente su tendencia alcista. De forma similar, la EMA de 200 períodos (línea roja) ha actuado como el principal soporte de momentum.

  • Si ese soporte vuelve a ceder, la zona de USD 90 debería mantenerse como el nivel clave de referencia en el corto plazo.

  • Una ruptura por debajo de aproximadamente USD 88 por onza podría dar paso a una presión bajista más persistente y a la primera corrección más profunda desde fines de diciembre de 2025. Si el dólar continúa fortaleciéndose y regresa el optimismo en Wall Street, los metales preciosos podrían enfrentar vientos en contra renovados y una rotación del interés especulativo hacia otros activos.

PLATA (marco temporal H1)

Fuente: xStation 5

La plata ya ha registrado dos correcciones desde el otoño de 2025, y en ambos casos la caída fue cercana al 20%. En el contexto actual, un movimiento de magnitud similar implicaría un retroceso hacia la zona de USD 75 por onza, volviendo al rango de consolidación observado en diciembre.

Fuente: xStation5

_________

👉 Abre tu cuenta real en XTB aquí

 

