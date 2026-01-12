La presión sobre la Reserva Federal sacude al dólar y reordena el tablero del trading

La jornada arranca con un ruido poco habitual y muy sensible para los mercados: una investigación criminal abierta contra Jay Powell en un contexto de enfrentamiento directo entre la Casa Blanca y la Reserva Federal. No es un detalle menor ni un titular más. Para el mercado, esto toca una línea roja muy concreta: la independencia del banco central estadounidense, uno de los pilares sobre los que se apoya la confianza en el dólar.

La reacción inicial ha sido bastante clara y coherente con otros episodios históricos similares. El dólar se ha debilitado, el oro ha buscado máximos históricos y la renta variable ha mostrado más volatilidad intradía. Según los datos que hemos visto hoy, el dólar ha cedido alrededor de un 0,2% frente a una cesta de divisas, mientras que el oro ha llegado a subir cerca de un 2%, superando la zona de 4.600 dólares por onza en los momentos de mayor tensión. Los futuros del S&P 500, por su parte, han llegado a caer en torno a un 0,6%, reflejando ese primer ajuste de riesgo.

¿Por qué el mercado reacciona así? Porque el mensaje implícito es incómodo: si el presidente de la Fed puede ser presionado o incluso amenazado legalmente por no recortar tasas al ritmo que desea el poder político, las decisiones de tasas dejan de percibirse como puramente económicas. Eso eleva la prima de riesgo institucional y debilita al dólar como activo de reserva, al menos en el corto plazo.

Este contexto se suma, además, a un mercado laboral que ya venía enviando señales mixtas. El último dato oficial mostró solo 50.000 nuevos empleos en diciembre, por debajo de lo esperado, aunque con una tasa de paro bajando al 4,4%. Es decir, desaceleración sin colapso. La Reserva Federal, con las tasas en el rango 3,5%–3,75%, ya había dejado claro que el listón para nuevos recortes es alto. Ahora, con este frente político abierto, el mercado empieza a preguntarse si las decisiones futuras podrán mantenerse al margen de esa presión.

Desde el punto de vista del trading intradía y de corto plazo, todo esto se está reflejando de forma bastante limpia en los pares con dólar.

En EURUSD, el mercado ha aprovechado la debilidad del billete verde para romper al alza la zona de 1,1671. No es un nivel cualquiera. En gráfico horario actuaba como referencia técnica relevante y su superación, si se confirma con cierres por encima, abre la puerta a continuidad alcista mientras el dólar siga bajo presión.

El GBPUSD también entra en juego. La libra, que ya venía mostrando cierta fortaleza relativa, podría intentar un movimiento similar si el precio consigue consolidarse por encima de 1,3452. Aquí el trasfondo es el mismo: menos confianza en el dólar y búsqueda de alternativas en divisas desarrolladas.

Mención especial también merece el AUDUSD, donde el mercado está dibujando una estructura de giro muy clara. La zona de 0,6706 en gráfico horario actúa como línea decisiva. Una ruptura confirmada por encima de ese nivel podría activar movimientos alcistas adicionales, apoyados tanto por la debilidad del dólar como por el flujo hacia activos ligados a materias primas.

En resumen, lo que estamos viendo hoy no es solo una reacción emocional a una noticia política. Es un reajuste lógico de expectativas. La presión sobre la Fed erosiona la confianza en el dólar, refuerza activos refugio y da alas, al menos de forma táctica, a otros cruces frente al billete verde. Para el inversionista, el mensaje es claro: hoy manda el contexto institucional y la lectura de niveles. Mientras el mercado no recupere confianza en la independencia de la Fed, el dólar seguirá siendo el eslabón más sensible de la cadena.



Fuente: xStation5

______

Alejandro de Luis

Editor de Hispatrading Magazine, revista de trading con mayor difusión en español, Alejandro ha trabajado como trader en diferentes sociedades de valores y firmas de trading propietario, así como en áreas de negociación y análisis durante casi dos décadas. Autor de varios libros de trading publicados en más de 5 países ha impartido conferencias formativas y programas de especialización ante audiencias de más de 40 países, entre ellas alumnos de varias universidades europeas de prestigio.

______

👉 Abre tu cuenta real en XTB aquí