La producción industrial alemana cae más de lo esperado 📉

La producción industrial alemana cayó un 4,3% intermensual en agosto.
La producción en maquinaria (-6,2 %), farmacéutica (-10,3 %) y electrónica (-6,1 %) aportaron los datos más débiles.
Producción industrial en Alemania
-
Intermensual: -4,3%, consenso de Bloomberg: -1%, anterior: 1,3%.
-
Interanual: -3,9%, anterior: 1,53%.
La producción industrial alemana cayó un 4,3% intermensual en agosto de 2025, debido principalmente a un fuerte descenso del 18,5% en la producción automotriz, afectada por las vacaciones de fábrica y los ajustes de producción.
La producción en maquinaria (-6,2 %), farmacéutica (-10,3 %) y electrónica (-6,1 %) influyó notablemente en la cifra final. La producción en las industrias con uso intensivo de energía fue un punto excepcionalmente positivo, con un aumento del 0,2 % con respecto a julio. La producción industrial, excluyendo la energía y la construcción, disminuyó un 5,6 %, y la producción de bienes de inversión se redujo casi un 10 %.
