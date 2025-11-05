Leer más
05:03 · 5 de noviembre de 2025

La producción industrial de Francia supera las expectativas

Conclusiones clave
  • La producción industrial de Francia del mes de septiembre bate expectativas

En septiembre, la producción industrial de Francia aumentó un 0,8% intermensual, superando significativamente el incremento previsto del 0,1% y revirtiendo la caída del 0,9% registrada el mes anterior. Este resultado indica una clara recuperación del sector industrial, lo que sugiere una mejora en la salud de la economía y podría impulsar la confianza de los inversores y el euro.

Producción industrial de Francia

Producción industrial intermensual de septiembre en Francia: 0,8% (previsión 0,1% (anterior -0,7%)).

Cotización del euro-dólar

El euro sube ligeramente frente al dólar a causa del informe de producción industrial en Francia.

 

