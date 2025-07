La UE no tiene previsto tomar represalias comerciales antes del 1 de agosto 🌟

La Uni贸n Europea no tiene previsto aplicar medidas comerciales de represalia antes del 1 de agosto, seg煤n indic贸 un portavoz comunitario, mientras el Comisario de Comercio 艩ef膷ovi膷 tiene previsto reunirse con la Representante de Comercio de EE.鈥疷U., Greer. El canciller alem谩n Merz subray贸 el objetivo de alcanzar una resoluci贸n r谩pida y advirti贸 que, aunque la UE est谩 postergando cualquier contramedida, est谩 preparada para responder si fuera necesario.

Los mercados ignoraron en gran medida la amenaza de Trump de imponer aranceles del 30% a la UE, considerándola otro ejemplo de su retórica habitual; los inversores anticipan demoras, negociaciones y ninguna escalada inmediata.

