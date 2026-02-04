La venta de acciones tecnológicas se profundizan

En la sesión de hoy, las tecnológicas lideraron las caídas, con el NASDAQ 100 llegando a retroceder cerca de 2% intradía; la presión se concentró en software, que acumula descensos superiores a 4% en niveles no vistos desde abril, y destacó AMD con una baja mayor a 15% tras su guía. Sin embargo, hacia el cierre se observó una mejora del rendimiento y señales de rotación de mercado, con el heatmap mostrando un avance relativo fuera de los principales rezagados tecnológicos.





Noticias Claves

EE.UU.: Donald Trump afirmó que no habría considerado a Kevin Warsh para presidir la Reserva Federal si este hubiese manifestado intención de subir las tasas, mientras que el Tesoro de EE. UU. señaló que, pese al mayor interés por deuda de corto plazo, prevé mantener sin cambios los tamaños de subastas de notas y bonos por los próximos trimestres; además, el secretario Scott Bessent reiteró su respaldo a un dólar fuerte y a la independencia de la Fed con “rendición de cuentas”, criticó la “regulación por reflejo”, y sostuvo que el Tesoro no tiene capacidad de “rescatar a Bitcoin”, en una audiencia marcada por intercambios tensos.

Europa: El Parlamento Europeo acordó reactivar la ratificación de un acuerdo comercial con Estados Unidos, reprogramando una votación en el comité de Comercio que podría realizarse el 24 de febrero, luego de que Trump se retractara de amenazas vinculadas a Groenlandia; aun así, la aprobación no está asegurada, ya que persisten dudas políticas y condiciones entre legisladores, incluida la posibilidad de suspender el pacto si EE. UU. amenaza la soberanía de la UE.

Oil: El riesgo geopolítico se moderó luego de que el ministro de Asuntos Exteriores de Irán confirmara que las conversaciones nucleares con Estados Unidos están previstas en Mascate alrededor de las 10:00 del viernes, lo que reduce la probabilidad de una escalada inmediata y limita la prima de riesgo incorporada en el precio del crudo.

Metales: El oro retrocedió por debajo de los 5.000 dólares la onza ante la falta de nuevos catalizadores tras una caída histórica reciente, con un mercado más lateral mientras se toman ganancias, aunque aún acumula más de 10% en el año; por su parte, el cobre bajó 3,2% tras su mayor avance diario en más de tres años, debido a un renovado foco en la demanda de China, señales de debilidad en el mercado spot y mayores inventarios en almacenes de la LME en Asia.

Chile: El Banco Central de Chile indicó en las minutas de enero que la tasa de política debería converger al punto medio del rango neutral estimado (4,25%) y que se evaluó un recorte, argumentando que la brecha de producto está prácticamente cerrada, la inflación se encuentra cerca de la meta y no se observan riesgos relevantes de corto plazo para los precios.

Acciones: AMD registró su peor caída en más de siete años tras un pronóstico de ventas del primer trimestre por debajo de algunas expectativas, pese a que su CEO proyectó ingresos por IA en decenas de miles de millones hacia 2027; en otras acciones, Eli Lilly subió con una guía anual optimista, Uber cayó por un pronóstico de BPA ajustado inferior a lo esperado, y Texas Instruments acordó comprar Silicon Laboratories por cerca de US$ 7.500 millones.



Análisis US100

Durante la sesión, el precio perdió la zona de soporte de 25.171 puntos, acercando al indicador MACD a un área técnica relevante donde, en ocasiones anteriores, se han observado giros. Por ello, la referencia clave se mantiene en torno a 25.171: si el mercado logra recuperar y superar ese nivel, el movimiento podría extenderse hacia la resistencia menor ubicada cerca de 25.628 puntos.

En contraste, si la ruptura se consolida y el precio se mantiene por debajo de 25.171, aumentaría la probabilidad de continuidad bajista, con el foco desplazándose hacia la siguiente zona de soporte en torno a 24.516 puntos.



Análisis OIL.WTI

Tras el anuncio y la confirmación de una reunión entre Estados Unidos e Irán para abordar el tema nuclear, ha disminuido el riesgo geopolítico percibido, lo que ha presionado a la baja el precio del petróleo. En el plano técnico, cerca de la resistencia en 66,2, el crudo ha mantenido la presión vendedora, mientras la zona de soporte mayor se ubica en torno a 60,9.



No obstante, si se observa una renovación del impulso alcista y el precio logra superar el nivel clave de 66,4, el movimiento podría extenderse hacia la siguiente resistencia, ubicada aproximadamente en 69,61.

