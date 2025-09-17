La visita de Trump a Reino Unido impacta en la libra

La libra esterlina cae un 0,1% frente al dólar intradía, pero es una de las divisas más resistente del G10 ante el repunte del dólar. El IPC se mantuvo como se esperaba, en niveles récord, lo que limita la flexibilidad del Banco de Inglaterra, mientras que la atención sobre el Reino Unido se ve reforzada por la segunda visita de estado de Donald Trump en pocas semanas.

Cotización de la libra-dólar

La corrección de hoy del par libra-dólar se detuvo en el retroceso de Fibonacci del 78,6% de la última tendencia bajista. Este soporte es relativamente débil dado el probable aumento de volatilidad en torno a la decisión de la Fed, pero mantenerse por encima de la EMA de 10 días (amarilla) debería ayudar a preservar la tendencia alcista actual.

¿Qué factores están influyendo en el par libra-dólar?

La inflación del Reino Unido se mantuvo en el 3,8% interanual en agosto, la más alta desde enero de 2024. La presión sobre los precios persiste a pesar de los tipos de interés aún restrictivos (actualmente en el 4%), el lento crecimiento económico y la baja productividad laboral. Sin embargo, la lectura del IPC en línea con la del dólar estadounidense, combinada con un repunte generalizado, interrumpió una racha de dos días de ganancias superiores a la media del GBPUSD.

El aumento de los costes de la vivienda y el alquiler sigue siendo la mayor carga para los consumidores británicos (+6%), y los precios de los alimentos también encabezaron las subidas de precios en agosto (+5,1% interanual). Esto se vio parcialmente compensado por un menor crecimiento de los precios en los servicios de transporte (principalmente billetes de avión) y en hoteles y restaurantes.

La ausencia de sorpresas en el IPC enfrió ligeramente el optimismo sobre la libra, pero la divergencia en la política monetaria entre el Reino Unido y EE. UU. debería seguir apoyando la moneda. El mercado espera que la Reserva Federal recorte los tipos en 25 puntos básicos hoy, mientras que se espera que el Banco de Inglaterra los mantenga estables mañana. Dadas las presiones salariales y la elevada inflación en el Reino Unido, el Banco de Inglaterra no tiene margen para ser "más moderado de lo esperado", a diferencia de la Reserva Federal.

Mientras tanto, la segunda visita de Donald Trump al Reino Unido este año está en marcha. Más allá de los actos protocolarios, el viaje ya sirve de plataforma para importantes negociaciones comerciales y de inversión. Cabe destacar que ambas partes han acordado el Acuerdo de Prosperidad Tecnológica, en el que gigantes tecnológicos estadounidenses (Nvidia, Google, Microsoft, OpenAI) han comprometido alrededor de 31.000 millones de libras esterlinas para los sectores de tecnología cuántica y de inteligencia artificial del Reino Unido.