05:47 · 24 de octubre de 2025

Sólido informe del PMI en Reino Unido 🔎

Conclusiones clave
  • El sector privado del Reino Unido tuvo un impulso moderado en octubre.
  • Los datos sugieren que la economía británica podría haber tocado fondo en septiembre.
  • Los informes del PMI de Reino Unido mejoran.

El sector privado del Reino Unido cobró un ligero impulso en octubre, con el PMI compuesto subiendo a 51,1 (desde 50,1), lo que indica un segundo mes de crecimiento moderado. El PMI de servicios subió a 51,1, mientras que la producción manufacturera se expandió por primera vez en un año, con el PMI manufacturero mejorando a 49,6, su máximo en 12 meses. El crecimiento fue impulsado por una mayor demanda interna y la reposición de existencias, parcialmente compensado por la debilidad de las exportaciones debido a los aranceles estadounidenses y la débil demanda mundial. La pérdida de empleos se desaceleró y la inflación de los costes de los insumos cayó a su mínimo en 11 meses, impulsada por el abaratamiento de las materias primas y una libra esterlina más fuerte, aunque los costes salariales y de los servicios públicos se mantuvieron elevados. La inflación de los precios de producción también se moderó a su nivel más bajo desde junio. Según Chris Williamson de S&P Global, los datos sugieren que la economía podría haber tocado fondo en septiembre, pero el crecimiento general sigue siendo lento (alrededor del 0,1% del PIB). Las empresas se mantienen cautelosas antes del Presupuesto de noviembre y la confianza, si bien mejora, se mantiene por debajo de los estándares históricos.

 

PMI del Reino Unido (mes de octubre)

  • PMI de Servicios Globales del S&P: real: 51,1. Pronóstico: 51,0. Anterior: 50,8.
  • PMI de Manufactura Global del S&P: real: 49,6. Pronóstico: 46,6. Anterior: 46,2.
  • PMI Compuesto Global del S&P: real: 51,1. Pronóstico: 50,6. Anterior: 50,1.

Cotización del euro-libra

Fuente: Plataforma de XTB
24 de octubre de 2025, 15:57

