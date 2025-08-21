Las acciones caen antes de Jackson Hole: presión sobre Wall Street y dudas sobre la Fed

El mercado estadounidense bajo presión

El mercado estadounidense sigue bajo presión debido a las altas valoraciones, los resultados decepcionantes y la política de la Reserva Federal (Fed).

Los índices bursátiles de EE. UU. continúan retrocediendo por segundo día consecutivo. El S&p 500 pierde alrededor de un 0,5% en la apertura.

Resultados de Walmart (WMT.US): el gigante minorista decepciona

El mayor empleador de EE. UU., Walmart (WMT.US), publicó sus resultados del segundo trimestre de 2025.

El minorista volvió a decepcionar a los inversores en términos de beneficio por acción (EPS), quedando por debajo de las expectativas. A pesar de superar previsiones en la mayoría de las demás categorías, la compañía cae más de un 3% en el pre-market.

EPS: 0,68 frente a 0,73 esperado.

Ingresos: 177,4 mil millones frente a 175,9 mil millones esperados.

Ventas: crecimiento de 4,8% frente a 4,21% esperado.

Margen bruto: aumento al 22,8% frente al 24,8% esperado.

Previsión de crecimiento de ventas para fin de año: revisada al alza del rango 3–4% al rango 3,75%–4,75%.

Hewlett Packard y Boeing en el pre-market

Morgan Stanley elevó la calificación de Hewlett Packard (HPE.US) . El nuevo precio objetivo según los analistas del banco es de 28 dólares , lo que implica un aumento del 33% desde los niveles actuales . La acción sube un 2,8% en el pre-market .

Boeing (BA.US) está cada vez más cerca de asegurar un acuerdo con China para la entrega de hasta 500 nuevos aviones . A la luz de esta información, el precio de la compañía sube alrededor de 2% en el pre-market .



Datos macroeconómicos en EE. UU.

El número de solicitudes de subsidio por desempleo en EE. UU. aumentó a 235 mil , frente a lo esperado.

La lectura del PMI de servicios indica 55,4 , frente a 54,2 esperado .

La lectura del PMI manufacturero indica 53,3, frente a 49,5 esperado.

S&P 500 en gráfico H4: análisis técnico

En el gráfico H4, el nivel de 6366, que marcaba el límite inferior del canal ascendente, ha sido defendido.

El soporte en la línea de tendencia está además reforzado por los máximos y mínimos del inicio de la semana. Justo por debajo de la línea de tendencia, la media móvil EMA200 está muy cercana, y su ruptura podría llevar a nuevas caídas de precios.

También pueden surgir dudas sobre la solidez de esta defensa, ya que actualmente el índice se encuentra por debajo de sus medias de 25, 50 y 100 periodos. Los indicadores RSI sugieren que el índice ya se encuentra en zona de sobreventa.

Incertidumbre en torno a la Fed y Jackson Hole

Las actas del FOMC destacaron claramente:

La amenaza de un regreso de la inflación .

Que el riesgo inflacionario es mayor que las amenazas para el mercado laboral .

La mención a los altos indicadores de valoración de activos, lo que puede despertar preocupaciones adicionales de cara al simposio de Jackson Hole de este viernes.

Cabe destacar que hasta hoy, el mercado descuenta una probabilidad del 80% de un recorte de tasas en septiembre.

Trump aumenta la presión política sobre la Fed

El ambiente en torno a la Fed en las últimas semanas no se ve aliviado por el presidente de EE. UU., Donald Trump, quien exige la renuncia de Lisa Cook, acusándola de falsificación.

En caso de que la gobernadora Cook fuera destituida o renunciara, el presidente estaría más cerca de obtener una mayoría en el FOMC.

El presidente Trump es actualmente uno de los críticos más enérgicos de la política de mantener las tasas de interés en su nivel actual.

