Las acciones de Heico en nuevos máximos

Las acciones de HEICO Corporation se encuentran cerca de su máximo histórico tras el anuncio de una nueva adquisición que fortalece su presencia en la fabricación aeroespacial y de defensa. El Grupo de Tecnologías Electrónicas de HEICO ha acordado la adquisición del negocio de contención de combustible de Axillon Aerospace por un monto en efectivo no revelado. Se espera que la operación se concrete en el primer trimestre de 2026, sujeta a las condiciones habituales, incluida la aprobación de la Ley Hart-Scott-Rodino de Competencia. HEICO prevé que la compra contribuirá positivamente a los beneficios en el plazo de un año tras su finalización. HEICO se centra en la producción de componentes avanzados y electrónica especializada para los sectores comercial y aeroespacial, trabajando con aerolíneas privadas, el Departamento de Defensa y la NASA. Su última adquisición se produjo en julio de 2025 (Gables Engineering).

Principales métricas de HEICO

Valor de mercado: 38.950 millones de dólares.

Rentabilidad en lo que va del año: +35%.

Crecimiento de los ingresos: +13,46% interanual.

Los activos corrientes superan las obligaciones a corto plazo; la deuda se mantiene moderada.

HEICO ha pagado dividendos durante 50 años consecutivos.

Beneficios del tercer trimestre de 2025: BPA de 1,26 dólares, superando las previsiones de 1,12 dólares.

Ingresos: 1.150 millones de dólares frente a los 1.110 millones previstos (un 16 % más de crecimiento interanual).

Cotización de Heico

Las acciones de Heico alcanzaron un máximo histórico en el nivel de los 330 dólares por acción. Los inversores se están centrando en las previsiones de la empresa para los próximos trimestres.

Fuente : Plataforma de XTB

Fuente: XTB Research

Fuente: XTB Research