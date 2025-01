Las acciones de Heico registran la mayor caída desde 2022 📉

聽 Las acciones del fabricante de repuestos y componentes electr贸nicos utilizados en los sectores aeroespacial, militar y aeroespacial, Heico (HEI.US), est谩n perdiendo casi un 20% desde sus m谩ximos de octubre. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app m贸vil Descarga la app m贸vil La ca铆da se est谩 produciendo sin noticias significativas que lo justifiquen. Actualmente, la acci贸n cotiza con una prima de alrededor del 20% sobre el precio de compra promedio de Berkshire Hathaway.

En parte, podemos atribuir el retroceso de la acci贸n a la debilidad a corto plazo en empresas de defensa y empresas relacionadas. Tal vez, los inversores puedan estar analizando en qu茅 medida las pol铆ticas de Trump afectar谩n a los contratos de defensa y al gasto presupuestario.

Heico pronostica un crecimiento continuo de las ventas en 2025, tanto de forma org谩nica como respaldada por adquisiciones. La estrategia es hacer crecer los productos y aprovechar las oportunidades de adquisici贸n, manteniendo al mismo tiempo la estabilidad financiera. A pesar de eso, en el a帽o fiscal 2025 Heico report贸 ingresos de $1.01 mil millones, un aumento del 8,2% interanual, casi un 2% por debajo de las expectativas de los analistas. Los ingresos org谩nicos ligeramente m谩s bajos y el ingreso operativo ajustado presionaron las acciones de alto valor de Heico. 聽 Resultados financieros s贸lidos del cuarto trimestre de 2024 Los resultados financieros para el cuarto trimestre del a帽o fiscal 2024 han tenido un muy buen desempe帽o y, aparte de una desaceleraci贸n en el segmento de defensa, no hay se帽ales de alarma. Los ingresos netos del cuarto trimestre del a帽o fiscal 2024 han aumentado un 35% hasta los 139,7 millones de d贸lares (0,99 d贸lares por acci贸n), en comparaci贸n con los 103,4 millones de d贸lares (0,74 d贸lares por acci贸n) del cuarto trimestre de 2023.

Los ingresos netos del a帽o completo 2024 han aumentado un 27% hasta los 514,1 millones de d贸lares (3,67 d贸lares) desde los 403,6 millones de d贸lares (2,91 d贸lares por acci贸n) de 2023.

Los ingresos del cuarto trimestre han aumentado un 8% hasta un r茅cord de 1.013 millones de d贸lares desde los 936,4 millones de d贸lares del a帽o anterior. Para el a帽o fiscal completo, aumentaron un 30% hasta los 3.857 millones de d贸lares desde los 2.968 millones de d贸lares de 2023.

El margen operativo ha aumentado al 21,6% en el cuarto trimestre (desde el 20,2%) y para el a帽o completo al 21,4% (desde el 21,1%). El EBITDA ha aumentado un 13% hasta los 264 millones de d贸lares en el cuarto trimestre y un 32% hasta los 1.002 millones de d贸lares en el ejercicio completo.

Flight Support Group inform贸 de un aumento del 15% en las ventas, un 49% m谩s en el ejercicio completo de 2024. El crecimiento org谩nico fue del 12%. Heico inform贸 de su 17.潞 trimestre consecutivo de crecimiento de las ventas netas. Los ingresos operativos en el cuarto trimestre han aumentado un 35% hasta los 154,5 millones de d贸lares, y en el ejercicio completo aumentaron un 53% hasta los 593,1 millones de d贸lares. El margen operativo del cuarto trimestre ha aumentado hasta el 22,3% (desde el 19%) y en el ejercicio completo hasta el 22,5% (desde el 21,9%).

Electronic Technologies Group; los ingresos del grupo del cuarto trimestre han caido un 1,8% hasta los 336,2 millones de d贸lares (debido principalmente a menores pedidos en el segmento de defensa), pero en el ejercicio completo aumentaron un 3% hasta los 1.263 millones de d贸lares.聽

Los ingresos operativos en el cuarto trimestre cayeron un 5% a $81,8 millones, pero para el a帽o completo aumentaron un 1% a $288,2 millones. El margen operativo del cuarto trimestre fue del 24,3% (frente al 25,2%) y para el a帽o completo fue del 22,8% (frente al 23,3%).

Al mismo tiempo, la cartera de pedidos r茅cord indica una perspectiva de crecimiento optimista en el segmento espacial y de defensa para 2025. Heico adquiri贸 un total de cuatro empresas en 2024, incluidas Capewell Aerial Systems y Marway Power Solutions, lo que respalda el crecimiento de los beneficios. La empresa espera que las adquisiciones mejoren los ingresos en 2025. La deuda sobre los ingresos netos disminuy贸 en 2024 y la relaci贸n deuda sobre EBITDA cay贸 hasta un 50% en 2024.

El flujo de caja de las operaciones ha aumentado un 39% en el cuarto trimestre y un 50% para el a帽o completo. La empresa anunci贸 un dividendo semestral de $0,11 por acci贸n. Fue el dividendo consecutivo n煤mero 93 desde 1979. 聽 Gr谩fico D1 de las acciones de Heico Corp (HEI.US) Las acciones de la compa帽铆a est谩n probando el retroceso de Fibonacci de 23,6 de la onda ascendente de 2020. La escala actual de la liquidaci贸n es 1:1, similar a la del per铆odo de abril a julio de 2022. Hist贸ricamente, los retrocesos del 20 % o m谩s en las acciones de la compa帽铆a han sido extremadamente raros. 聽

Fuente: xStation5

La valoraci贸n de Heico es relativamente complicada, pero el crecimiento anual de los beneficios netos fue del 27%, lo que, combinado con la amplia ventaja competitiva de la empresa, justifica parcialmente la "alta valoraci贸n". La empresa sigue siendo un proveedor clave de repuestos OEM, es decir, componentes y piezas electr贸nicas para el sector militar, espacial y aeroespacial de Estados Unidos, en particular Boeing.

Fuente: XTB Research, Bloomberg Finance L.P.

Fuente: XTB Research, Bloomberg Finance L.P.

