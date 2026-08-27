Las acciones de Nvidia cayeron casi un 2% tras la publicación de sus resultados, pero repuntaron casi un 4% posteriormente, ya que la compañía superó claramente las expectativas tanto en ingresos como en beneficios por acción y emitió una previsión para el tercer trimestre superior al consenso. El informe sigue siendo muy sólido. Los mercados también reaccionaron positivamente a la previsión de la directora financiera de Nvidia, Colette Kress, quien afirmó que la compañía espera que los ingresos crezcan alrededor de un 70% en el ejercicio fiscal 2028, que corresponde al año natural 2027, en comparación con el crecimiento de aproximadamente el 44% que esperaban los inversores.

Los resultados de Nvidia baten expectativas Los datos clave de los resultados del segundo trimestre fiscal de 2027 incluyen: Los ingresos del segundo trimestre alcanzaron los 96.200 millones de dólares, frente a los 92.200 millones previstos, lo que representa un crecimiento interanual del 106%. El beneficio por acción ajustado llegó a 2,22 dólares, frente a los 2,10 dólares previstos, y aumentó un 120% interanual.

Los ingresos de Centros de Datos totalizaron 89.000 millones de dólares, frente a los 85.800 millones previstos, lo que supone un aumento del 117% interanual. La Edge Computation generó 7.200 millones de dólares, un 27% más que el año anterior.

El margen bruto ajustado se situó en el 75%, en línea con las previsiones, en comparación con el 72,4% del año anterior. El beneficio operativo ajustado aumentó un 124% interanual, hasta los 64.000 millones de dólares. El beneficio neto ajustado alcanzó los 54.000 millones de dólares, un 118% más que el año anterior.

Nvidia prevé unos ingresos de 108.000 millones de dólares en el tercer trimestre, frente a los 104.200 millones previstos, y un margen bruto ajustado del 74%, con una variación de ±0,5 puntos porcentuales. Se espera que los gastos operativos ronden los 9.000 millones de dólares. El flujo de caja libre alcanzó los 21.300 millones de dólares, el efectivo y equivalentes de efectivo se situaron en 22.400 millones de dólares, mientras que la deuda a corto y largo plazo ascendió a 1.000 millones y 32.400 millones de dólares, respectivamente.

Nvidia devolvió alrededor de 26.000 millones de dólares a sus accionistas en el segundo trimestre, mientras que aproximadamente 99.000 millones de dólares siguen autorizados en el marco de su programa de retorno de capital.

Vera Rubin ya está acelerando su producción a pleno rendimiento, con los primeros racks operativos en las instalaciones de sus socios; la dirección también destacó que el desarrollo de la infraestructura de IA continúa a toda marcha y debería seguir siendo uno de los principales motores de la próxima fase de crecimiento de la compañía.

Nvidia aumentó sus compromisos de compra de 119.000 millones a 279.000 millones de dólares, principalmente en memoria, con el objetivo de asegurar los componentes necesarios para satisfacer la demanda en los próximos años.

La compañía no prevé ingresos por computación de centros de datos procedentes de China en sus previsiones para el tercer trimestre, lo que significa que la previsión se basa prácticamente en su totalidad en la demanda de otros mercados.

Al cierre del segundo trimestre, Nvidia aún disponía de aproximadamente 99.000 millones de dólares en su programa autorizado de recompra de acciones y pagará su próximo dividendo trimestral de 0,25 dólares por acción el 1 de octubre de 2026 a los accionistas registrados al 10 de septiembre. Las GPU para Ports-Pike, un enorme centro de datos y campus de infraestructura de IA planificado en Ohio y desarrollado con OpenAI, podrían generar entre 150.000 y 200.000 millones de dólares en ingresos, mientras que la infraestructura total del proyecto podría incluir aproximadamente 1,5 millones de GPU. Nvidia prevé transferir algunos contratos de arrendamiento de centros de datos a terceros, cuyos plazos suelen ser de unos 15 años. Los beneficios por la venta de valores ascendieron a 7.800 millones de dólares. ¿Qué nos dicen los resultados de Nvidia y los comentarios de la dirección? Nvidia sigue destacando por la magnitud de su apalancamiento operativo: los ingresos crecieron un 106% interanual, pero el beneficio operativo aumentó hasta un 124% y el beneficio neto un 126%, lo que demuestra que las ventas adicionales se traducen en beneficios más rápidamente que el aumento de los costes. El margen bruto se mantuvo en torno al 75%, prácticamente sin cambios con respecto al trimestre anterior a pesar de la enorme magnitud del crecimiento, y también fue entre 2,5 y 2,6 puntos porcentuales superior al del año anterior, lo que confirma una sólida combinación de productos y un gran poder de fijación de precios. Sin embargo, conviene seguir de cerca los gastos operativos, ya que están aumentando más de un 50% interanual. Por ahora, el crecimiento explosivo de los ingresos los absorbe fácilmente, pero en caso de desaceleración podrían empezar a afectar a los márgenes. El margen bruto aumentó año tras año, impulsado en parte por Blackwell Ultra. Nvidia también anunció que distribuirá sistemas Blackwell y Rubin en los próximos trimestres, aunque todavía experimenta ciertas limitaciones de suministro. La compañía también reveló que en agosto firmó memorandos de entendimiento con importantes proveedores de capital para crear plataformas de financiación independientes, con el objetivo de movilizar más de 500.000 millones de dólares de capital de terceros para infraestructura de IA. Por lo tanto, la expansión del ecosistema de Nvidia se basa cada vez más no solo en la venta de chips, sino también en la financiación de proyectos completos de centros de datos. Al mismo tiempo, la compañía registró un cargo de 400 millones de dólares en el primer semestre del año relacionado con el exceso de inventario de H200 y las obligaciones de compra tras la debilidad de la demanda. La concentración de clientes es otro factor que merece atención: tres clientes directos representaron el 44% de los ingresos totales, lo que sigue siendo un riesgo significativo a esta escala. Nvidia y Amazon Web Services planean desplegar 2 millones de GPU Nvidia adicionales en la infraestructura global de AWS en 2027 y 2028, principalmente para IA física y de agentes. Se espera que la colaboración también incluya centros de datos para el gobierno de EE. UU., con 100.000 GPU funcionando en una infraestructura segura de AWS. Nvidia prevé que sus socios de la denominada neocloud finalicen el año con una capacidad instalada total de alrededor de 8 GW, suficiente para abastecer de energía a aproximadamente 6 millones de hogares. Al analizar el balance, lo más llamativo es el enorme incremento de los activos: el total de activos pasó de 206.800 millones de dólares a 320.300 millones en tan solo seis meses, principalmente debido al aumento de las cuentas por cobrar, los inventarios y los valores, lo que demuestra la rapidez con la que Nvidia está expandiendo su negocio y, en cierta medida, inmovilizando más capital en sus operaciones. Al mismo tiempo, la deuda a largo plazo aumentó de 7.500 millones de dólares a 32.400 millones, pero con un patrimonio neto de aproximadamente 229.000 millones de dólares y una liquidez muy sólida, esto no parece problemático por el momento. Los inventarios aumentaron de 21.400 millones de dólares a 31.600 millones, mientras que las cuentas por cobrar pasaron de 38.500 millones a 63.100 millones. Si el crecimiento de las ventas se ralentizara, es probable que estas sean algunas de las primeras áreas donde podrían surgir señales de una menor calidad del flujo de caja. Fuente: Informe de resultados del segundo trimestre del año fiscal 2027 de Nvidia Los ingresos y beneficios de Nvidia siguen creciendo, y lo han estado haciendo durante años

Nvidia opera ahora a una escala que habría sido difícil de imaginar hace tan solo unos años: los ingresos aumentaron un 106% interanual hasta alcanzar los 96.200 millones de dólares, los ingresos de Centros de Datos crecieron un 117% hasta los 89.000 millones de dólares, y los ingresos de hiperescaladores se dispararon casi un 29% trimestral, lo que confirma que las mayores plataformas en la nube siguen expandiendo agresivamente su infraestructura de IA. Al mismo tiempo, la compañía no solo crece, sino que lo hace con una rentabilidad aún mayor. El margen bruto alcanzó el 75% y el margen operativo el 66,2%, ambos con mejoras interanuales. Los ingresos crecen mucho más rápido que los gastos operativos, lo que pone de manifiesto el potente apalancamiento operativo de Nvidia y su aún fuerte poder de fijación de precios. El aumento de los compromisos de compra, de aproximadamente 120.000 millones de dólares a unos 280.000 millones, principalmente relacionados con la memoria, significa que la compañía está reservando con mucha antelación una gran parte de su futura cadena de suministro. Esto no representa una salida de efectivo inmediata, pero en los próximos trimestres debería traducirse en mayores pagos a proveedores, mayores necesidades de capital de trabajo y, potencialmente, una menor conversión de beneficios en flujo de caja libre si el crecimiento de los ingresos se ralentizara. En definitiva, los resultados de Nvidia confirman que el auge de la inversión en IA aún se basa en sólidos fundamentos empresariales y permanece intacto, incluso si las acciones de chips y sectores relacionados han perdido algo de impulso recientemente.

Las acciones de Nvidia rondan los 200 dólares

Las acciones de Nvidia cotizan cerca de los 220 dólares tras la publicación de sus resultados, revirtiendo una caída inicial de casi el 2%. Aproximadamente una hora y diez minutos después del informe, la acción se encuentra en terreno positivo, aunque la reacción final del mercado aún no está definida. Desde una perspectiva técnica, la configuración sigue siendo algo compleja para los alcistas, a menos que la acción logre superar decisivamente la zona de los 214-215 dólares mañana, mientras que la región alrededor de los 226 dólares aún podría formar un posible doble techo. El precio había tenido dificultades para mantenerse por encima de la EMA de 50 días, por lo que una nueva caída podría volver a poner en el punto de mira la EMA de 200 días, situada alrededor de los 198-200 dólares. Por otro lado, un movimiento sostenido por encima de los 215 dólares mejoraría el panorama técnico y podría reabrir el camino hacia una nueva prueba del máximo histórico.

Flujo de caja libre, inventarios, ROIC y valoración de Nvidia

El punto clave es que Nvidia ahora genera un enorme flujo de caja libre mientras mantiene un ROIC excepcionalmente alto de alrededor del 97%, lo que destaca la eficiencia con la que despliega el capital. El FCF ha aumentado a alrededor de $48.6 mil millones y el margen de FCF a aproximadamente 59.5%, incluso cuando los inventarios aumentaron a alrededor de $25.8 mil millones junto con la rápida expansión del negocio. El crecimiento de los inventarios aún no es un problema, pero en caso de ventas más lentas podría afectar el capital de trabajo y debilitar la conversión de beneficios a efectivo. La valoración sigue siendo exigente: el P/E histórico se sitúa en alrededor de 33.3x, mientras que el P/E futuro es de alrededor de 24.2x, ligeramente por encima del promedio del Nasdaq 100, con EV/EBITDA en aproximadamente 31.6x, lo que significa que el mercado todavía está descontando un crecimiento de beneficios muy fuerte. Fundamentalmente, Nvidia sigue siendo un negocio excepcionalmente sólido, pero no solo debe continuar creciendo, sino que también necesita mantener márgenes y retornos sobre el capital muy altos. Hasta ahora, está haciendo exactamente eso.

Ingresos, utilidad neta y márgenes

El segundo gráfico muestra que la creciente valoración de Nvidia se debe principalmente a un crecimiento explosivo de su desempeño financiero real, más que a una simple expansión de múltiplos. Los ingresos y el beneficio neto han crecido de forma excepcional en los últimos años, mientras que el margen EBIT se sitúa en torno al 65,6%, un nivel inusualmente alto para una empresa de hardware. Esto refleja una combinación de un fuerte poder de fijación de precios, una enorme demanda de aceleradores de IA y un apalancamiento operativo significativo. Al mismo tiempo, una rentabilidad tan elevada supone un riesgo en sí misma, ya que el margen para una mayor expansión es limitado e incluso una compresión moderada del margen podría tener un impacto significativo en los beneficios futuros. Por lo tanto, la pregunta clave hoy no es si Nvidia es una empresa excepcional, sino cuánto tiempo podrá mantener este nivel de crecimiento y rentabilidad.