Leer más

Las acciones de Puma registran un fuerte alza ante especulaciones de adquisición

13:33 17 de septiembre de 2025

Las acciones de Puma SE (PUM.DE) registraron hoy un fuerte repunte tras la especulación sobre una posible adquisición. El miércoles 17 de septiembre, los títulos llegaron a subir aproximadamente un 15% en la sesión intradía después de que circularan informes sobre un potencial acuerdo.

De acuerdo con Manager Magazin de Alemania, dos inversores estarían interesados en adquirir la participación del 29% en la compañía actualmente en manos de la familia Pinault. Reuters también informó al respecto, señalando que el CEO de Authentic Brands, Jamie Salter, y el responsable del fondo CVC, Alex Dibelius, estarían interesados en la compra.

Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente

Hazte Cliente Cuenta de Formación Descarga la app móvil Descarga la app móvil

Cabe destacar que, desde comienzos de este año, las acciones han caído en torno a un 50%, lo que podría convertir a la compañía en un objetivo atractivo para una adquisición.

 

"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "

Compartir:
Volver

Análisis de mercado

19.09.2025
17:03

El S&P 500 roza los 6.650 puntos

Wall Street abre la sesión de hoy con ligero optimismo. El S&P 500 sube un 0,15% mientras que el Dow Jones avanza únicamente un 0,05%....

 16:42

3 mercados a los que prestar atención la próxima semana

El evento más significativo del mes ya ha quedado atrás: la Reserva Federal finalmente ha decidido su primer recorte de tipos de interés...

 15:52

Nueva jornada de caídas en la libra📉

La libra esterlina registra su tercera sesión consecutiva de caídas frente al dólar, lastrada una vez más por la ola de ventas...
Más noticias

Únete a más de 1.700.000 de clientes del grupo XTB en todo el mundo

Comienza a invertir Descarga la app Descarga la app
Los instrumentos financieros que ofrecemos, especialmente los Contratos por Diferencia ("CFD"), pueden ser muy riesgosos.
Las acciones fraccionadas (AF) son un derecho fiduciario adquirido de XTB sobre partes fraccionadas de acciones y ETF. Las AF no son un instrumento financiero separado. Los derechos corporativos limitados están asociados con AF.
El Forex y los CFDs son productos de riesgo