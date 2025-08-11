Las acciones de Rheinmetall caen un 4 % ante la cumbre Trump–Putin y la posibilidad de una tregua en Ucrania 📉

Las acciones del fabricante alemán de defensa Rheinmetall (RHM.DE) —productor de proyectiles de artillería de 155 mm y vehículos militares— caen cerca de un 4 % en la sesión de hoy, extendiendo una tendencia bajista de corto plazo y acumulando un retroceso de aproximadamente 20 % desde los máximos históricos de 1.850 EUR por acción.

La compañía de defensa presentó recientemente resultados por debajo de las elevadas expectativas del mercado, mientras que su valoración —según métricas convencionales del sector industrial— se mantiene extremadamente exigente, reflejando el optimismo inversor sobre futuros contratos y una sólida cartera de pedidos.

La posibilidad de paz en Ucrania y de un alto el fuego está restando impulso a las acciones del sector defensa y desplazando capital hacia otros sectores, aunque las probabilidades de una tregua siguen siendo inciertas. Todo apunta a que Rusia continuará negociando desde una posición de fuerza, reclamando amplias zonas del este de Ucrania. Europa, por su parte, planea seguir apoyando la independencia ucraniana y se espera que “endurezca” su postura frente a Moscú en las negociaciones.

Rheinmetall en gráfico diario (intervalo D1)

Rheinmetall continúa siendo un actor clave en la industria de defensa europea, pero dada su elevada valoración, cualquier noticia relacionada con la paz en Europa podría afectar significativamente el sentimiento inversor. Además, no está claro si el gasto en defensa e industria pesada se mantendrá en niveles elevados si, tras una eventual “paz” en Ucrania, Rusia abandona una postura “escalatoria” durante un periodo prolongado.

El precio de la acción ha caído por debajo de las medias móviles exponenciales (EMA) de 50 y 100 días, mientras que la EMA200, situada en 1.300 EUR, sugiere la posibilidad de un retroceso adicional cercano al 15 % en un escenario extremo de prueba de fortaleza de tendencia —una tendencia vigente desde el invierno de 2022—.

Fuente: xStation5

