Las acciones de Rheinmetall suben un 8% y alcanzan un nuevo récord histórico 📈El sector de defensa europeo aumenta gracias al cambio en el gasto presupuestario

Las acciones de defensa en Europa est谩n liderando las alzas del d铆a, con Rheinmetall (RHM.DE) a la cabeza, avanzando un 8 % y convirti茅ndose en el componente m谩s fuerte del 铆ndice DAX. El repunte se debe a expectativas de mayores inversiones en el sector militar-industrial en toda Europa. Durante la Conferencia de Seguridad de M煤nich, los l铆deres europeos coincidieron en que el aumento del gasto en defensa en las econom铆as europeas es pr谩cticamente inevitable. Un cambio fundamental en las inversiones en defensa M谩s all谩 de Rheinmetall, las acciones de la empresa alemana de electr贸nica de defensa Hensoldt han subido casi un 14 %, mientras que Thyssenkrupp, un productor de acero y proveedor clave de la marina alemana, ha avanzado 18 %. La tendencia alcista no se limita a las empresas alemanas, ya que en otros mercados europeos tambi茅n se observan aumentos: Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app m贸vil Descarga la app m贸vil Kongsberg Gruppen (Noruega) sube un 6 % .

(Noruega) sube un . Leonardo (Italia) avanza 6 % .

(Italia) avanza . BAE Systems (Reino Unido) escala 7 % .

(Reino Unido) escala . Dassault Aviation (Francia) se transa casi un 5 % m谩s alto.

(Francia) se transa casi un m谩s alto. Thales tambi茅n registra una tendencia alcista similar. El repunte de estas acciones est谩 ligado a las expectativas de presupuestos de defensa significativamente m谩s altos en Europa, luego de que Estados Unidos trasladara parte de la responsabilidad de mantener la paz en Ucrania a Europa. Se anticipa que el gasto en defensa se disparar谩 en casi todas las econom铆as de la UE para cumplir con las nuevas directrices de la OTAN. Hoy, est谩 programada una cumbre de l铆deres europeos, en la que participar谩n: Emmanuel Macron (Francia).

(Francia). Olaf Scholz (Alemania).

(Alemania). Rishi Sunak (Reino Unido).

(Reino Unido). Donald Tusk (Polonia). Tendencia hacia un mayor gasto en defensa Todos los indicadores apuntan a un escenario de largo plazo con inversiones estructuralmente m谩s altas en defensa en toda Europa. La presidenta de la Comisi贸n Europea, Ursula von der Leyen , ha propuesto que las inversiones en defensa queden exentas de los l铆mites de deuda de la UE .

, ha propuesto que . Estados Unidos ahora insta a los miembros de la OTAN a destinar el 5 % de sus presupuestos a defensa, en comparaci贸n con el objetivo previo del 2 % acordado en 2006. En 2024, el gasto en defensa en Europa probablemente alcanz贸 los 鈧326.000 millones, con un promedio de inversi贸n del 2 % del PIB por pa铆s, seg煤n estimaciones de Banca Akros. Sin embargo, Italia y los Pa铆ses Bajos han quedado rezagados en el cumplimiento de estos compromisos. Si el objetivo del 5 % se concreta, se avecinan inversiones r茅cord en el sector. Rheinmetall alcanza un nuevo m谩ximo hist贸rico Las acciones de Rheinmetall han subido a un nuevo m谩ximo hist贸rico (ATH), alcanzando los 鈧900 por acci贸n, en comparaci贸n con los menos de 鈧100 antes de la guerra en Ucrania. La compa帽铆a es una de las pocas en Europa capaces de producir municiones de artiller铆a a gran escala, incluyendo proyectiles de 155 mm. 聽 Fuente: xStation5.

"Este informe se proporciona s贸lo con fines de informaci贸n general y con fines educativos. Cualquier opini贸n, an谩lisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversi贸n o recomendaci贸n en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que act煤e sobre esta informaci贸n lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptar谩 responsabilidad por ninguna p茅rdida o da帽o, incluida, sin limitaci贸n, cualquier p茅rdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha informaci贸n. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Aseg煤rese de comprender los riesgos asociados. "