Las acciones de Samsung Electronics han subido con fuerza después de que la compañía anunciara la creación de Robotics eXperience (RX), una nueva división dedicada al desarrollo de robots impulsados por inteligencia artificial. Los títulos del gigante surcoreano llegaron a avanzar cerca de un 6,8% en la Bolsa de Seúl, mientras que sus recibos de depósito (GDR) cotizados en Londres repuntaron alrededor de un 3%, reflejando el optimismo del mercado ante la nueva estrategia.

La creación de esta unidad supone un cambio de rumbo para Samsung, que deja de considerar la robótica como un proyecto de investigación para convertirla en uno de sus principales motores de crecimiento durante la próxima década.

Samsung acelera su apuesta por la robótica y la IA física

La nueva división RX dependerá directamente del consejero delegado, TM Roh, una decisión que evidencia la importancia estratégica del proyecto. Además, Samsung ha incorporado como responsable de estrategia robótica a Lee Dong-kun, procedente de Hyundai Motor Group, donde participó en el desarrollo de la estrategia de Boston Dynamics.

La compañía centrará inicialmente sus esfuerzos en robots destinados al ámbito industrial para mejorar la automatización y la productividad de las fábricas. Posteriormente, la tecnología se extenderá al mercado de consumo con robots asistentes para hogares y comercios, apoyándose en el desarrollo de la denominada inteligencia artificial física, que combina algoritmos avanzados con sistemas mecánicos capaces de interactuar con el mundo real.

Samsung invertirá más de 40.000 millones de dólares para desarrollar robots

Para impulsar esta estrategia, Samsung ha anunciado un ambicioso plan de inversión de hasta 60 billones de wones (unos 40.700 millones de dólares) en Corea del Sur. De esa cifra, 19 billones de wones se destinarán específicamente al desarrollo de infraestructuras de IA física y a la fabricación de robots humanoides.

Además, la empresa construirá una "Data Factory" en Gumi para recopilar datos reales que permitan entrenar los modelos de inteligencia artificial, al tiempo que abrirá nuevos centros de investigación en Estados Unidos, China y Japón para captar talento especializado.

Para los inversores, el anuncio representa un paso más en la estrategia de diversificación de Samsung tras aumentar su participación en Rainbow Robotics el pasado año. Con el mercado de smartphones cada vez más maduro y el negocio de los semiconductores sujeto a fuertes ciclos, la compañía busca posicionarse en uno de los mercados con mayor potencial de crecimiento durante las próximas décadas: la robótica impulsada por inteligencia artificial.

Cotización de las acciones de Samsung

Al analizar el gráfico de las acciones de Samsung, se observa una tendencia alcista a largo plazo que, tras una corrección reciente, encontró un fuerte soporte en el nivel de 4406 y en la EMA de 100 periodos (línea morada). El precio probó recientemente la banda inferior de Bollinger en la media móvil de 22 días con una desviación estándar de ±2, lo que señaló una condición de sobreventa a corto plazo en el mercado y resultó en un rebote dinámico visible en la vela verde más reciente. El indicador RSI confirma este retorno de la fuerza compradora, rebotando desde una zona cercana a la sobreventa (alrededor de 30 puntos) y actualmente con tendencia alcista en 42,8.

Fuente: xStation

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Como ocurre con el resto de acciones y ETF disponibles en la plataforma, los primeros 100.000 euros de negociación mensual están libres de comisión, tanto en compra como en venta, lo que permite operar con Samsung sin costes adicionales en los tramos iniciales de inversión.