Las acciones de software caen por preocupaciones sobre el gasto empresarial. Microsoft retrocede un 3%

Las acciones de software y consultoría registran fuertes caídas después de que IBM publicara resultados preliminares del segundo trimestre que quedaron por debajo de las expectativas tanto en ingresos como en beneficios. Más importante aún, IBM destacó un cambio significativo en el comportamiento de sus clientes empresariales, lo que los inversionistas interpretaron como una posible señal de alerta para el conjunto del mercado de software empresarial.

Los mayores retrocesos corresponden a:

IBM: más de -20%

más de Accenture: alrededor de -8%

alrededor de Cognizant: alrededor de -7%

alrededor de ServiceNow: alrededor de -7%

alrededor de Salesforce: alrededor de -5%

alrededor de Workday: alrededor de -5%

alrededor de Adobe, HubSpot, Datadog y Microsoft: más de -3%

Las empresas están trasladando el gasto desde el software hacia la infraestructura de inteligencia artificial

Más allá de unos resultados financieros decepcionantes, el mercado centró su atención principalmente en los comentarios del director ejecutivo de IBM, Arvind Krishna, sobre el comportamiento de los clientes hacia finales de junio. Según IBM, muchas empresas comenzaron a redirigir sus presupuestos de TI desde el software, los servicios tradicionales de tecnología y los proyectos de transformación digital hacia servidores, sistemas de almacenamiento y chips de memoria, con el objetivo de asegurar hardware crítico antes de que los precios continúen aumentando.

El principal impulsor de esta tendencia es la persistente escasez mundial de memorias HBM y DRAM. La enorme demanda por parte de los hyperscalers y las inversiones en infraestructura para inteligencia artificial (IA) siguen elevando los precios de los componentes clave para los centros de datos. Como consecuencia, las empresas están destinando una parte cada vez mayor de sus presupuestos de TI a la compra de hardware, dejando menos recursos disponibles para licencias de software, suscripciones SaaS, servicios de consultoría y nuevos proyectos de implementación de software.

El mercado teme una desaceleración más amplia del software empresarial

Para los inversionistas, la principal preocupación es que este problema vaya mucho más allá de IBM. Si las empresas continúan reasignando capital desde el software hacia la infraestructura de IA, las compañías de software y consultoría podrían enfrentar un crecimiento más lento de sus ingresos durante los próximos trimestres.

Estas preocupaciones encuentran un terreno fértil porque los inversionistas ya estaban inquietos ante la posibilidad de que la inteligencia artificial termine reduciendo la demanda de software empresarial tradicional y de servicios de consultoría, generando presiones estructurales sobre muchas compañías del sector. IBM también señaló el rápido incremento de las amenazas de ciberseguridad, que desvió aún más la atención de los clientes respecto de la ejecución de algunos proyectos de TI durante las últimas semanas del trimestre.

Acciones de Microsoft (temporalidad D1)

Las acciones de Microsoft han caído aproximadamente un 7% por debajo de su EMA de 200 periodos (línea roja) y acumulan una baja cercana al 30% desde sus máximos históricos. La compañía ha tenido un inicio de año desafiante. Tras recuperar alrededor de un 10%, el RSI ha subido hasta 51, lo que indica una posición técnica neutral desde la cual la acción podría experimentar tanto un fuerte movimiento alcista como bajista.

Fuente: xStation5

Las acciones de Microsoft acumulan una caída aproximada del 20% en lo que va del año, convirtiéndose en una de las compañías con peor desempeño entre las grandes tecnológicas de Wall Street, a pesar de registrar una importante mejora interanual en sus resultados financieros. Con una relación P/E cercana a 23, la valoración no resulta especialmente exigente frente al promedio del Nasdaq. Sin embargo, los inversionistas siguen preocupados por el elevado gasto de capital relacionado con la inteligencia artificial, su exposición a un posible enfriamiento del ciclo del software empresarial y su importante inversión en OpenAI, que compite directamente con otros desarrolladores líderes de IA, entre ellos Anthropic.

Fuente: xStation5