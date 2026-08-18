Resumen de mitad de sesión: Las acciones europeas retroceden

- Las bolsas europeas caen alrededor de un 0,5 % ante el fracaso de las negociaciones entre EE. UU. e Irán, mientras el petróleo Brent supera los 91 dólares y aumentan los temores de inflación y problemas de suministro
- El sector energético destaca al alza, mientras las tecnológicas sufren
- Las bolsas europeas caen alrededor de un 0,5 % ante el fracaso de las negociaciones entre EE. UU. e Irán, mientras el petróleo Brent supera los 91 dólares y aumentan los temores de inflación y problemas de suministro
- El sector energético destaca al alza, mientras las tecnológicas sufren
Los principales índices bursátiles europeos, incluido el Euro Stoxx 50, caen alrededor de un 0,5 %, mientras que los contratos de futuros de Wall Street también apuntan a una apertura a la baja.
La principal razón de esta oleada de ventas es el fracaso de las negociaciones de paz entre Estados Unidos e Irán, que ha llevado a Teherán a adoptar una postura militar de «ofensiva total». Como consecuencia, aumentan los temores a un repunte de la inflación, lo que ha llevado a las rentabilidades de los bonos soberanos de la Eurozona y de Estados Unidos a alcanzar máximos de varios años.
El petróleo crudo sube por tercera sesión consecutiva, y los futuros del Brent han superado la barrera de los 91 dólares ante el temor a un posible bloqueo del estrecho de Ormuz. El dólar estadounidense se está recuperando de sus pérdidas y ganando valor.
En los mercados bursátiles europeos, los sectores sanitario y energético, este último beneficiándose directamente del aumento de los precios del petróleo, son los que mejor comportamiento están registrando.
Mientras tanto, las empresas tecnológicas y el sector de bienes de consumo básico son los que peor evolucionan, ya que están sufriendo la presión derivada del aumento de los costes de financiación.
Noticias corporativas
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Las acciones de la cadena de ropa H&M suben un 3,5 % y lideran el índice STOXX 600 tras conocerse que un miembro del consejo de administración había adquirido 8.000 acciones de la compañía.
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Huber+Suhner cae un 5,7 %, registrando su peor jornada desde abril de 2025, tras publicar unos beneficios operativos que quedaron por debajo de las expectativas y unas cifras de pedidos decepcionantes en su división de comunicaciones.
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El proveedor de software informático Kainos Group ha visto cómo el precio de sus acciones subía hasta un 21 % después de que sus previsiones de ingresos y beneficio ajustado para el ejercicio fiscal 2027 resultaran ser «cómodamente superiores» a las expectativas del mercado.
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Entre las mayores empresas de la Eurozona, las grandes compañías tecnológicas lideran las pérdidas: Infineon cae un 5,32 %, mientras que ASML retrocede un 3,4 %.
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Por su parte, las petroleras británicas Shell y BP suben un 1,3 % y un 1,8 %, respectivamente, reflejando la reacción inmediata de los inversores al aumento de los precios de la energía ante la preocupación por el suministro.
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