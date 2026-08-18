Resumen de mitad de sesión: Las acciones europeas retroceden

Los principales índices bursátiles europeos, incluido el Euro Stoxx 50, caen alrededor de un 0,5 %, mientras que los contratos de futuros de Wall Street también apuntan a una apertura a la baja.

La principal razón de esta oleada de ventas es el fracaso de las negociaciones de paz entre Estados Unidos e Irán, que ha llevado a Teherán a adoptar una postura militar de «ofensiva total». Como consecuencia, aumentan los temores a un repunte de la inflación, lo que ha llevado a las rentabilidades de los bonos soberanos de la Eurozona y de Estados Unidos a alcanzar máximos de varios años.

El petróleo crudo sube por tercera sesión consecutiva, y los futuros del Brent han superado la barrera de los 91 dólares ante el temor a un posible bloqueo del estrecho de Ormuz. El dólar estadounidense se está recuperando de sus pérdidas y ganando valor.

En los mercados bursátiles europeos, los sectores sanitario y energético, este último beneficiándose directamente del aumento de los precios del petróleo, son los que mejor comportamiento están registrando.

Mientras tanto, las empresas tecnológicas y el sector de bienes de consumo básico son los que peor evolucionan, ya que están sufriendo la presión derivada del aumento de los costes de financiación.

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