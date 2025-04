Las acciones europeas con el foco en los aranceles

Las caídas en la apertura de los principales parqués bursátiles europeos se producen cuando los inversores están a la espera de conocer el alcance de la escalada arancelaria. Los informes sugieren que los aranceles podrían alcanzar el 20% para la mayoría de las importaciones, con un impuesto específico del 25% para los vehículos fabricados en el extranjero. La presidenta de la Comisión Europea, Von der Leyen, ha advertido sobre posibles represalias, aunque prefiere una solución negociada. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Fuente: Bloomberg Financial LP Fuente: xStation Cotización del Dax 40 El Dax 40 intenta recuperar su impulso alcista tras volver a probar el nivel de retroceso de Fibonacci del 78,6%, que ahora actúa como resistencia. Los alcistas intentarán recuperar el máximo histórico en 22.996, mientras que los bajistas buscarán un movimiento por debajo del nivel de retroceso de Fibonacci del 61,8% tras probar la media móvil simple (SMA) de 30 días en 22.829. El RSI se encuentra en divergencia bajista, que podría romperse si el máximo actual supera el máximo anterior. El MACD comienza a ampliarse tras un cruce bajista. Noticias corporativas del Dax 40 El fabricante alemán de secciones de automóvil Continental (CON.DE) expresó su preocupación por los altos niveles de incertidumbre tras el anuncio del presidente Trump de imponer aranceles del 25% a las importaciones mundiales de automóviles a EE. UU. La compañía proyecta que los volúmenes de producción de vehículos ligeros del primer trimestre disminuirán interanualmente en porcentajes de un solo dígito medio, y se espera que el margen de EBIT ajustado de su división automotriz se sitúe cerca del punto de equilibrio. Continental prevé una mejora en el flujo de caja libre en comparación con el año anterior y publicará los resultados completos del primer trimestre el 6 de mayo.

Mercedes-Benz (MBG.DE) está evaluando la posible retirada del mercado estadounidense de sus modelos básicos, incluido el SUV GLA, en respuesta a los inminentes aranceles del 25% impuestos por el presidente Trump. El fabricante alemán de automóviles de lujo está considerando planes de contingencia, ya que los aranceles probablemente harían inviable la venta de estos vehículos menos rentables. Este cambio estratégico se alinea con el enfoque de su director ejecutivo, Ola Källenius, en modelos de gama alta con mayor margen de beneficio, aunque Mercedes mantiene su compromiso con el mercado estadounidense, en particular con sus SUV de mayor tamaño y mayor rentabilidad. Bloomberg Intelligence estima que Mercedes y Porsche podrían enfrentarse a un impacto combinado de 3.400 millones de euros (3.700 millones de dólares) por los nuevos aranceles. Fuente: Bloomberg Financial LP

