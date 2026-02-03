Las acciones polacas lideran las ganancias en Europa. El WIG20 sube un 2%.

- Polonia se posiciona como el mercado accionario más fuerte de Europa, apoyado por flujos externos y un contexto global más estable, con el WIG20 apuntando a la zona de 3.500 puntos y acciones como KGHM aún con margen para extender el rebote.
El mejor ánimo en la renta variable estadounidense y la estabilización del avance del índice dólar están respaldando el interés por el mercado accionario polaco. Este movimiento se refleja con claridad en el sector bancario (WIG-Banks), que sube más de 2,5%, una señal de que los flujos extranjeros hacia Polonia se estarían acelerando nuevamente.
W20 (marco temporal D1)
El contrato de futuros WIG20 (W20) es el índice de referencia con mejor rendimiento en Europa hoy, superando los 3440 puntos y con una ganancia del 2% en el día. Una zona de resistencia clave sigue siendo el nivel psicológicamente importante de 3500. El índice ha subido casi un 44% interanual.
Fuente: xStation5
KGHM (marco temporal D1)
Impulsadas por el rebote en los precios de la plata y el cobre, las acciones de KGHM (KGH.PL) suben más de 20% desde el mínimo local y cotizan alrededor de 15% por debajo de su máximo histórico. Desde el punto de vista técnico, el RSI se moderó desde niveles de 80 a 57, lo que reduce el riesgo de sobrecompra y deja espacio para una continuidad del rebote en el corto plazo.
Fuente: xStation5
