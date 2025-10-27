Las acciones repuntan mientras los mercados esperan la reunión Trump-Xi; los metales preciosos caen ante el mayor apetito por riesgo

- Wall Street se encamina al cierre de la sesión en terreno positivo, impulsado por el mayor apetito por riesgo y las expectativas de un acuerdo comercial entre EE. UU. y China. Las mayores subidas se observan en el Nasdaq (+1,7 %), impulsado por la euforia en los valores tecnológicos, seguido por el S&P 500 (+1 %), el Dow Jones (DJIA: +0,5 %) y el Russell 2000 (+0,25 %).
- El secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, conversó con el ministro de Asuntos Exteriores de China, Wang Yi, en relación con la próxima reunión entre Donald Trump y Xi Jinping en Corea del Sur. La llamada se produjo tras las negociaciones comerciales del fin de semana en Malasia, centradas en las tensiones por las tierras raras y las tasas portuarias impuestas por EE. UU. a los buques chinos.
- Las acciones de Qualcomm (QCOM.US) llegaron a subir hasta un 20 % (actualmente: +12 %) tras anunciar el lanzamiento de sus nuevas líneas de procesadores AI200 y AI250, dedicadas al entrenamiento de modelos de inteligencia artificial. Los clientes podrán optar por adquirir los chips de forma individual o en configuraciones completas de servidores, posicionando a Qualcomm en competencia directa con líderes del segmento de centros de datos como Nvidia y AMD.
- El optimismo también se extendió a la sesión europea. El índice EU50 avanzó un 0,74 %, impulsado principalmente por las subidas en la Bolsa de Madrid (SPA35: +1 %) y Milán (ITA40: +1,2 %). El DAX alemán (DE40: +0,4 %), el CAC 40 francés (+0,3 %) y el FTSE 100 del Reino Unido (UK100: +0,2 %) también cerraron en positivo.
- En el mercado de divisas, el índice del dólar (DXY) se mantiene estable, aunque se observan avances significativos en monedas de mercados emergentes, como el real brasileño (USDBRL: -0,4 %), el yuan chino offshore (USDCNH: -0,15 %) y el zloty polaco (USDPLN: -0,3 %). Entre las divisas del G10, la más fuerte del día fue el dólar australiano (AUDUSD: +0,3 %; EURAUD: -0,25 %), impulsado por el sentimiento positivo sobre China. El EUR/USD se negocia levemente al alza en 1,165.
- El AUD también se vio respaldado por los comentarios restrictivos de la gobernadora del Banco de la Reserva de Australia (RBA), Michele Bullock, quien afirmó que el reciente aumento del desempleo en Australia no superó significativamente las previsiones del mercado.
- El mayor apetito por riesgo sigue presionando a la baja los metales preciosos. El oro pierde un 1,8 %, cayendo a 4.009 dólares por onza, tras perforar brevemente el nivel psicológico de los 4.000 dólares durante la sesión. La plata retrocede un 3 %, hasta 46,96 dólares por onza.
- El crudo Brent y el WTI caen un 0,5 % y 1,2 %, respectivamente, presionados por la próxima reunión de la OPEP+, en la que se espera un nuevo aumento de producción de 137.000 barriles diarios. Las caídas en el petróleo también podrían estar relacionadas con posibles condiciones favorables en un acuerdo comercial entre EE. UU., China e India.
- En el mercado de criptomonedas, predomina el optimismo. El Bitcoin extiende su alza en 0,6 %, hasta los 115.500 dólares; Ethereum sube un 1,15 % hasta 4.217 dólares. También registran avances Solana (+0,6 %), Ripple (+1,1 %) y Polygon (+0,25 %), mientras que las bajas se concentran en tokens de menor capitalización.
