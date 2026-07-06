Las declaraciones del secretario general de la OTAN impulsan a las acciones europeas de defensa

Las acciones de las compañías europeas de defensa comenzaron la semana con claras alzas tras los comentarios del secretario general de la OTAN, Mark Rutte, quien señaló que los fabricantes de armamento tienen cada vez más dificultades para mantenerse al día con el fuerte aumento de los pedidos.

Para el mercado, esto representó una nueva señal y una confirmación de que el mayor desafío para la industria europea no es la demanda, sino la capacidad del sector para entregar los equipos a tiempo.

La italiana Fincantieri destacó por encima del resto, con sus acciones subiendo más de un 10%.

También registraron avances, entre otras, Leonardo, Saab, Hensoldt, Rheinmetall, Thales, Indra, Dassault Aviation y Safran, con alzas de entre un 2% y un 5%.

Análisis técnico de Fincantieri (FCT.IT) (D1)

El fabricante italiano de sistemas destinados a la guerra naval ha perdido más del 60% de su valoración desde el máximo alcanzado a finales de 2025. Las alzas de hoy son llamativas y muy necesarias desde el lado de la demanda si la compañía quiere recuperar la iniciativa, pero podrían no ser suficientes para cambiar la tendencia de largo plazo. La valoración de la empresa sigue lastrada por una "cruz de la muerte" (death cross) formada en marzo de 2026. Los inversionistas deberían seguir la evolución del precio en relación con los niveles de Fibonacci. Solo un movimiento por encima del nivel de Fibonacci del 38,2% puede considerarse una señal relevante que ofrezca esperanzas de un regreso a una tendencia alcista. Fuente: xStation 5

La reacción de los inversionistas demuestra que el mercado está descontando cada vez más no solo mayores presupuestos de defensa, sino también una posible mejora en los márgenes y en el poder de negociación de los fabricantes que operan con una utilización máxima de su capacidad.

Rutte señaló que la OTAN apenas está pasando de la etapa de declaraciones políticas a la fase de ejecución de pedidos. Según datos de la OTAN, los aliados europeos (junto con Canadá) aumentaron su gasto en defensa un 20% frente a 2024, hasta superar los USD 574.000 millones. Al mismo tiempo, bajo el nuevo objetivo, los aliados deberán alcanzar un gasto equivalente al 5% del PIB en defensa y seguridad para 2035.

Rutte también indicó que las limitaciones afectan tanto a la capacidad industrial como a la posibilidad de reclutar y entrenar personal militar. Según sus declaraciones, ya se han adjudicado alrededor de USD 300.000 millones en pedidos a fabricantes de armamento estadounidenses, lo que ilustra aún más la magnitud de la demanda generada por los países miembros de la OTAN.

Desde la perspectiva de las empresas europeas de defensa, se trata de una señal ambigua, aunque positiva para el mercado. Por un lado, la limitada capacidad de producción implica riesgos de retrasos, presión sobre las cadenas de suministro y la necesidad de realizar elevadas inversiones de capital.

Por otro lado, si la demanda resulta ser estructural y de largo plazo, los fabricantes pueden contar con una cartera de pedidos más amplia, una mejor calidad de los ingresos y, potencialmente, mejores condiciones contractuales.

Un catalizador adicional es la próxima cumbre de la OTAN en Ankara, programada para los días 7 y 8 de julio. Se espera que la reunión se centre en el gasto en defensa, las capacidades de transferencia y logística, y el apoyo adicional a Ucrania. Un área especialmente prometedora para nuevas inversiones podría ser la de los drones y los sistemas antidrones.

Desde la perspectiva del sentimiento del sector, resulta absolutamente clave que estas alzas se estén produciendo en el contexto de los comentarios de Donald Trump, quien afirmó que "Putin siente presión" y que "el final de la guerra está más cerca de lo que todos creen". En el pasado, este tipo de declaraciones habría ejercido una presión significativa sobre la valoración de las empresas de defensa. Sin embargo, hoy el mercado percibe más oportunidades que riesgos para las valoraciones del sector, un aspecto importante tras varios meses de profundas caídas desde los máximos.