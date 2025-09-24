Las expectativas empresariales caen inesperadamente en Alemania

A las 10:00 AM de este miércoles, el Instituto Ifo de Alemania publicó sus indicadores clave sobre el clima empresarial del país para el mes de septiembre, revelando una caída generalizada en la confianza empresarial. 10:00 AM, Alemania - Expectativas empresariales alemanas para septiembre: Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente Cuenta de Formación Descarga la app móvil Descarga la app móvil Real: 89,7; pronóstico: 92,0; anterior: 91,6; 10:00 AM, Alemania - Evaluación actual alemana para septiembre: Real: 85,7; pronóstico: 86,5; anterior: 86,4; 10:00 AM, Alemania - Índice de clima empresarial Ifo alemán para septiembre: Real: 87,7; pronóstico: 89,3; anterior: 89,0; Los datos sugieren que la economía alemana continúa enfrentando desafíos, como la debilidad en el sector industrial, la incertidumbre global y la presión inflacionaria. La caída en las expectativas podría anticipar una ralentización en la inversión y contratación en los próximos meses.

