Las solicitudes de subsidio por desempleo superan las expectativas; el EUR/USD sube 💡

10:04 7 de agosto de 2025

Solicitudes iniciales de subsidio por desempleo en EE. UU. (semanal), al 2 de agosto: 226.000 (estimado: 222.000; anterior: 218.000; revisado: 219.000)

  • Costes laborales unitarios en EE. UU., 2T preliminar: 1,6% (estimado: 1,5%; anterior: 6,6%)
  • Productividad no agrícola: 2,4% (estimado: 2,0%; anterior: -1,5%)

El leve aumento en las solicitudes de subsidio por desempleo frente a lo esperado se suma a una serie de indicadores que apuntan a un debilitamiento del mercado laboral estadounidense. Esta percepción también explica el alza en el EUR/USD, ya que los inversores incrementan las apuestas a favor de un recorte más acelerado de los tipos de interés por parte de la Reserva Federal.

