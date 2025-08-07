Las solicitudes de subsidio por desempleo superan las expectativas; el EUR/USD sube 💡

Solicitudes iniciales de subsidio por desempleo en EE. UU. (semanal), al 2 de agosto: 226.000 (estimado: 222.000; anterior: 218.000; revisado: 219.000)
- Costes laborales unitarios en EE. UU., 2T preliminar: 1,6% (estimado: 1,5%; anterior: 6,6%)
- Productividad no agrícola: 2,4% (estimado: 2,0%; anterior: -1,5%)
El leve aumento en las solicitudes de subsidio por desempleo frente a lo esperado se suma a una serie de indicadores que apuntan a un debilitamiento del mercado laboral estadounidense. Esta percepción también explica el alza en el EUR/USD, ya que los inversores incrementan las apuestas a favor de un recorte más acelerado de los tipos de interés por parte de la Reserva Federal.
