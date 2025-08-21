Las ventas de viviendas existentes en EE. UU. superan las expectativas 🏘️

Informe de Ventas de Viviendas Existentes en EE. UU. (julio):
-
Resultado: 4,01 millones
-
Expectativa: 3,92 millones
-
Anterior: 3,93 millones
Variación mensual: +2,0% (vs. -0,26% esperado y -2,7% previo)
El dato refleja un repunte significativo en el mercado inmobiliario, superando tanto las previsiones como la cifra del mes anterior.
