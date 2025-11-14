Las ventas mayoristas y manufactureras de Canadá superan lo esperado 📊 El par USD/CAD reacciona

Las ventas mayoristas de Canadá (MoM) registraron un alza del 0,6% mensual, frente al 0% esperado y al -1,2% previo.
-
Ventas manufactureras (MoM): +3,3% mensual vs +2,8% esperado y -1% previo
Fuente: xStation5
_______
Si deseas operar reacciones inmediatas del mercado ante datos macroeconómicos como estos, abre tu cuenta real en XTB y accede a plataformas profesionales en tiempo real:Abre tu cuenta real de XTB aquí
Datos macro de EE. UU. más débiles de lo esperado 📌Ordenes revisadas ligeramente a la baja
El mercado laboral estadounidense muestra recortes moderados según ADP
Suben las solicitudes de subsidio por desempleo en EE. UU. en la primera lectura tras el cierre del gobierno
🔴 ANÁLISIS INTRADAY DE MERCADOS (18.11.2025)
"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "