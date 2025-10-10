Lectura de la inflación en Noruega

- El IPC noruego subió ligeramente
Las tensiones entre EE. UU. y China provocan la caída más pronunciada desde abril ✂️
Dólar hoy: el peso mexicano se debilita tras nuevas tensiones entre EE.UU. y China
Dólar en Colombia cierra sobre los $4.080 hoy en 10 de Octubre
Dólar en Chile se mantiene estable en 10 de Octubre en los $952 mientras espera señales desde EE.UU.
"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "