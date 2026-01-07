Leer más
15:08 · 7 de enero de 2026

Dólar en Colombia sube tras caída de exportaciones y con el foco en el empleo de EE.UU

tipos de cambio, peso colombiano vs dólar estadounidense, fondo blanco, concepto financiero, billetes a pequeña escala

El peso colombiano se debilitó, luego de conocerse el reporte de exportaciones, que mostró una contracción interanual de 2,7% en noviembre de 2025, ubicándose por debajo de lo esperado por el mercado y marcando así su segundo mes consecutivo de caída.

En detalle, las exportaciones de Colombia totalizaron US$4.020 millones, revirtiendo el avance de 11,1% del mes anterior. La caída estuvo liderada por el retroceso en petróleo y derivados (-26,0%), mientras que la categoría de “otras exportaciones” se contrajo 22,3%, principalmente por menores envíos de oro no monetario.


Exportaciones (EXPO) Valor FOB de las exportaciones

 

En el plano internacional, el dólar mostró una apreciación tras datos económicos mixtos en Estados Unidos: por un lado, se observó debilidad en indicadores vinculados al empleo (encuestas como JOLTS y ADP), pero por otro, la actividad dio señales más firmes con un repunte del sector servicios. El ISM no manufacturero se expandió a 54,4, con una moderación en precios pagados y mejora en la subpartida de empleo. Aun así, el mercado se mantiene a la expectativa del dato clave del viernes: tasa de desempleo y nóminas no agrícolas (NFP), que suelen definir el tono del dólar en el corto plazo.

Desde lo técnico, el USDCOP ha oscilado dentro del rango 3.702–3.881. El soporte más relevante se ubica en 3.702 (parte baja del rango), mientras que la resistencia se mantiene en 3.881. En indicadores, el MACD continúa con sesgo bajista y se mantiene por debajo de la línea 0, sugiriendo que, pese al movimiento del día, el par aún no confirma un cambio de tendencia sostenido.

DÃ³lar peso colombiano

Fuente: xStation5

_______

👉 Abre tu cuenta real en XTB aquí

9 de enero de 2026, 15:20

Tres mercados a seguir la próxima semana (09.01.2026)
9 de enero de 2026, 15:17

La inflación en Brasil vuelve al rango del Banco Central y reabre el debate sobre recortes de tasas
9 de enero de 2026, 11:42

Peso colombiano se fortalece tras inflación a la baja y mayor volatilidad del dólar
9 de enero de 2026, 10:56

Empleo en Canadá supera previsiones 📊🍁

"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "

Únete a más de 2.000.000 de clientes del grupo XTB en todo el mundo

Comienza a invertir Descarga la app Descarga la app
Los instrumentos financieros que ofrecemos, especialmente los Contratos por Diferencia ("CFD"), pueden ser muy riesgosos.
Las acciones fraccionadas (AF) son un derecho fiduciario adquirido de XTB sobre partes fraccionadas de acciones y ETF. Las AF no son un instrumento financiero separado. Los derechos corporativos limitados están asociados con AF.
El Forex y los CFDs son productos de riesgo