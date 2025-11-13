Lectura de la inflación en Suiza

Informe de inflación del mes de octubre en Suiza
-
IPP: real -1,7% interanual. Anterior -1,8%.
-
IPP: real -0,3% intermensual. Previsto -0,1%. Anterior -0,2%.
