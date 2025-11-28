Lecturas económicas en Europa

Informes macroeconómicos en Europa
- Las ventas minoristas reales de Alemania en octubre fueron del -0,3% intermensual (Pronóstico: 0,2%. Anterior: 0,2%).
- La tasa de desempleo de Noruega en noviembre es del 2,1% (Pronóstico: 2%. Anterior: 2,0%).
- Las ventas minoristas de Suecia en octubre fueron del -0,3% intermensual (Anterior: 0,1%).
La libra sube ligeramente tras la última lectura en Reino Unido
PMI de manufactura en la Eurozona por debajo de lo esperado
Diciembre empieza con las lecturas de los PMIs
Ventas minoristas en Suiza por encima de lo esperado
"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "