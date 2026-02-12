Libra esterlina estable tras PIB del Reino Unido por debajo de lo esperado

- El PIB del Reino Unido confirma un crecimiento frágil y desbalanceado, con debilidad en inversión y comercio exterior, lo que limita el margen para un endurecimiento adicional de la política monetaria y mantiene a la libra bajo presión contenida.
07:00 GMT, Reino Unido – PIB del cuarto trimestre de 2025
Interanual: 1% (estimado: 1,2%, previo: 1,3%)
Trimestral: 0,1% (estimado: 0,2%, previo: 0,1%)
La economía del Reino Unido registró un crecimiento de apenas 0,1% en el cuarto trimestre de 2025, reflejando una marcada divergencia sectorial. El sector producción lideró la expansión con un avance de 1,2%, compensando parcialmente la contracción en construcción (-2,1%) y el estancamiento del sector servicios (0,0%).
Desde la óptica del gasto, los incrementos moderados en el consumo de los hogares (+0,2%) y en el gasto gubernamental (+0,4%) fueron contrarrestados por una caída significativa de 2,7% en la inversión empresarial. El comercio exterior también restó dinamismo al crecimiento, con una baja en los volúmenes de exportación (-0,6%) y un aumento de las importaciones (+0,8%).
En el mercado cambiario, la libra esterlina se mantiene prácticamente estable tras la publicación, en un contexto donde el dato interanual se ubicó por debajo de las expectativas del mercado, lo que podría mantener cautela respecto a las perspectivas de crecimiento y a la trayectoria de tasas del Banco de Inglaterra.
Fuente: xStation5
