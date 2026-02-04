Lilly vs Novo Nordisk: guías divergentes abren brecha histórica en farmacéuticas de obesidad

Novo enfrenta escasez persistente de Wegovy, mientras la escasez de Lilly terminó a finales de 2024.

Eli Lilly sube 10% con guía de crecimiento de hasta 27%; Novo Nordisk cae 17% tras advertir caída de ventas del 13%.

En un lapso de apenas 19 horas, las dos farmacéuticas que dominan el mercado de medicamentos para la obesidad ofrecieron perspectivas radicalmente opuestas. Mientras Novo Nordisk sorprendió al mercado al advertir que las ventas podrían caer hasta 13% este año, Eli Lilly respondió con una sorpresa al alza, pronosticando un crecimiento de hasta 27%.

Las acciones reflejaron la creciente brecha entre ambas compañías; Lilly subió hasta 10% el miércoles, mientras que Novo se desplomó 17%.

Guías opuestas sacuden al sector farmacéutico

Los números reflejan la divergencia. Mounjaro, el medicamento de Lilly para diabetes tipo 2, registró ingresos de US$7.400 millones, más del doble que los US$3.500 millones del año anterior. Zepbound, su tratamiento para control de peso, alcanzó US$4.300 millones, un aumento del 123% frente a US$1.900 millones en 2024.

Novo Nordisk, en cambio, advirtió que las ventas podrían contraerse significativamente, sorprendiendo negativamente a un mercado que esperaba continuidad en el crecimiento de la pionera del sector.

De pionera a rezagada

Es una caída impactante para Novo, el cual creó el mercado moderno de medicamentos para bajar de peso con la aprobación estadounidense de Wegovy hace casi cinco años. Al día siguiente de su aprobación, era el segundo producto más buscado en Google. Wegovy, una dosis más alta del medicamento para diabetes Ozempic, se convirtió en una sensación viral de la cultura pop, era el sinónimo de pérdida de peso.

Sin embargo, la demanda rápidamente se convirtió en un problema. El producto de la farmacéutica danesa entró en escasez casi de inmediato, lo que allanó el camino para que los reguladores estadounidenses permitieran la entrada de competidores. Esto creó una industria artesanal que ha inundado las redes sociales con anuncios de medicamentos de imitación más baratos, atrayendo a personas que no pueden obtener las recetas de marca a través de sus seguros.

En los últimos 12 meses, Novo ha reemplazado a su CEO, anunciado despidos y reducido precios, mientras se apresura a comercializar la próxima generación de productos. Sin embargo, la recuperación ya ha tropezado, en noviembre, perdió una puja por una prometedora startup de obesidad frente a competidores.

Ventaja estratégica

Zepbound, el medicamento para obesidad de Lilly, recibió aprobación aproximadamente dos años después de Wegovy. Los estudios demostraron que no solo era más efectivo, sino que potencialmente tenía menos efectos secundarios. Lilly también enfrentó escasez, pero por motivos diferentes como cuellos de botella en la fabricación de las plumas inyectoras.

El paso crucial que diferenció a Lilly llegó en abril de 2024, cuando lanzó viales de Zepbound que permitieron extender sus suministros y aliviar los problemas de fabricación. Meses después, redujo los precios de los viales en 50%, ofreciendo a los pacientes una opción más asequible, con precios cercanos a los de los medicamentos de imitación.

A finales de 2024, la escasez de Lilly había terminado, lo que obligó a las farmacéuticas de fórmulas magistrales a dejar de vender versiones genéricas de su medicamento. Mientras tanto, la escasez de Novo persiste.

Presiones regulatorias asimétricas

Ambas compañías acordaron en noviembre con la administración Trump reducir sus precios de Medicare a US$245 mensuales a cambio de una reducción arancelaria y mayor acceso al programa. Sin embargo, el impacto es asimétrico, Novo cobra US$1.350 por Wegovy, mientras que Lilly cobra US$1.086 por Zepbound, lo que implica un recorte proporcionalmente mayor para la danesa.

Además, Ozempic y Wegovy fueron seleccionados para las negociaciones de precios gubernamentales bajo la Ley de Reducción de la Inflación, obteniendo el gobierno un descuento del 71% sobre el precio de lista para pacientes de Medicare. Los medicamentos de Lilly aún no son elegibles para estas negociaciones.

Para empeorar la situación de Novo, se espera el lanzamiento de genéricos en algunos países este año, con versiones mucho más económicas disponibles próximamente. El medicamento de Lilly, Zepbound, tiene una década más de vigencia de patente que Wegovy.

Píldoras para adelgazar como próximo campo de batalla

En una señal positiva para Novo, el lanzamiento de su nueva píldora para bajar de peso ha sido un éxito, en apenas cuatro semanas, más de 170.000 pacientes han recibido el fármaco.

No obstante, Lilly también desarrolla su propia pastilla, orforglipron, para mantener su posición competitiva. La compañía destacó sus recientes solicitudes regulatorias para este medicamento en obesidad en EE.UU. y Japón, así como para obesidad y diabetes tipo 2 en la Unión Europea.

La competencia en el sector se intensifica, con rivales explorando métodos más convenientes de administración, como medicamentos orales o inyecciones mensuales, en lugar de la pauta semanal de los tratamientos actuales.

