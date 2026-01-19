¿Los aranceles benefician a los metales? Cuando la política comercial impulsa al refugio y reconfigura la demanda

Los metales industriales quedan más expuestos al daño al crecimiento que a un beneficio directo por la guerra comercial.

La plata amplifica los movimientos, pero con mayor volatilidad por su doble rol entre refugio e industria.

Los aranceles tienden a beneficiar primero a los metales refugio , especialmente al oro , cuando el shock es político y de confianza.

Los aranceles pueden beneficiar a los metales, pero el efecto depende de qué metal, cuán persistente es el choque y qué fuerza domina el mercado en cada fase (refugio vs. ciclo). En el episodio actual, el detonante está claramente fechado: Donald Trump anunció aranceles del 10% desde el 1 de febrero de 2026 para ocho países europeos vinculados al conflicto por Groenlandia, con una amenaza de escalamiento al 25% desde el 1 de junio de 2026. Ese calendario crea un verdadero reloj de negociación y represalias, que suele alimentar volatilidad y, en paralelo, demanda por cobertura.

El oro

Históricamente, cuando la política comercial se transforma en riesgo macro, el oro suele reaccionar primero porque su demanda es mayoritariamente de inversión y reserva de valor. Un ejemplo claro fue 2019, cuando en medio de la guerra comercial y el aumento de la incertidumbre global, el oro registró avances relevantes (se suele citar un alza cercana a 18% ese año), funcionando como activo refugio frente a titulares y dudas sobre crecimiento.

En una mirada de más largo plazo, decisiones presidenciales en EEUU han cambiado el régimen del oro. El Gold Reserve Act de 1934 elevó el precio oficial del metal de 20,67 a 35 dólares por onza, y el Nixon Shock de 1971 suspendió la convertibilidad del dólar en oro, marcando un quiebre estructural en el sistema monetario. Estos hitos importan porque muestran que, cuando el poder político altera reglas o expectativas, el oro absorbe demanda de confianza.

Aranceles, tasas reales y el canal financiero

En el ciclo 2025, también apareció un patrón útil para entender el presente. Cuando los aranceles elevan el temor a desaceleración o a errores de política, se activa el canal financiero, dólar, tasas reales y percepción de riesgo. Durante los episodios más tensos de la guerra comercial EEUU–China, con menciones a aranceles extremadamente elevados (por ejemplo, 145% sobre bienes chinos y represalias de 125%), el oro tendió a fortalecerse en las ventanas donde el mercado reducía riesgo y buscaba protección.

La clave es que el arancel no crea demanda física de oro, sino que incrementa la prima por incertidumbre, y esa prima se traduce en flujos hacia metales refugio.

La plata

La plata históricamente acompaña al oro, pero con una diferencia crucial: su demanda combina refugio e industria. En momentos de tensión comercial puede subir por cobertura, pero si el mercado empieza a temer que el shock golpee manufactura y comercio, el componente industrial pesa y la volatilidad aumenta.

En los últimos años, esta dualidad se volvió más visible por el rol de la plata en electrónica y energía solar, lo que eleva su sensibilidad al ciclo económico frente al oro. Por eso, en escenarios de miedo inicial suele amplificar las subidas, pero cuando el relato pasa de riesg” a recesión, también puede corregir con más fuerza.

Metales industriales

Para los metales industriales (como cobre o aluminio), el “beneficio” de los aranceles es mucho menos directo y, en muchos casos, opuesto. Si el conflicto termina dañando el crecimiento global, la demanda marginal por estos metales se enfría.

Aun así, la historia muestra que los aranceles pueden generar distorsiones temporales: primas regionales, desvíos de inventarios y arbitrajes. Cuando hay anuncios con fecha de inicio clara, como el 1 de febrero y el 1 de junio de 2026 en el caso europeo, es común observar adelantamiento de flujos (front-loading) y tensiones logísticas que mueven precios localmente, incluso si el balance global sigue siendo incierto.

El oro repreciando el riesgo

En el gráfico adjunto se observa con claridad cómo el oro ha ido repreciando el riesgo por tramos. Desde el entorno de 1213,94 (inicio de 2017) hasta 1541,01 (alrededor de 2019), el avance es cercano a +27%, consistente con un período donde la guerra comercial elevó la demanda de cobertura. Luego, el salto hacia 1842,94 (zona de 2021) implica otro +20% aproximado desde 2019.

El cambio de pendiente más notorio aparece en el ciclo más reciente, desde 1842,94 hasta 3132,38 (marca visible en 2025), el oro suma cerca de +70%, y desde 3132,38 hasta el nivel actual cercano a 4669,76 agrega otro tramo del orden de +49%. En conjunto, el movimiento 2017–2026 es de gran magnitud: de 1213,94 a 4669,76, un alza aproximada de +285%. Esto sugiere que el mercado no reacciona solo a un titular, sino que está ajustando expectativas de régimen: riesgo geopolítico, fricciones comerciales y búsqueda de activos reales.

El ratio y qué monitorear

El mismo gráfico muestra que la plata acompaña, pero con oscilaciones más agresivas. Su nivel actual ronda 85,899, mientras el oro se sitúa cerca de 4669,76, lo que deja una relación oro/plata aproximada de 54. Cuando ese ratio cae, suele reflejar que la plata está liderando (mezcla de refugio y apuesta industrial); cuando sube, domina el sesgo defensivo del oro.

De cara al reloj 1-feb-2026 / 1-jun-2026, el punto práctico es:

Cada señal de escalada o represalia tiende a sostener la prima de incertidumbre , más favorable para el oro .

Cualquier desescalada creíble suele golpear más a la plata, por su mayor sensibilidad al ciclo económico.

En otras palabras, el mercado probablemente seguirá moviéndose entre dos fuerzas, cobertura por riesgo político (pro-oro) y lectura de crecimiento e industria, que definirá si la plata amplifica el movimiento o queda rezagada.

____________

