Los centros de datos impulsan el mejor trimestre de Caterpillar

Caterpillar (CAT.US) reportó un beneficio ajustado de US$8,17 por acción frente a los US$6,20 que proyectaba el consenso, con ingresos que cruzaron por primera vez los US$20.000 millones trimestrales, y el mercado respondió con un alza de 6,7% que llegó a superar 10% durante la mañana. La lectura que interesa está en la origen de su sorpresa, porque el crecimiento provino de la construcción y de los equipos de generación eléctrica que alimentan los centros de datos.

Un trimestre récord con expansión de margen en todos los frentes

Las cifras muestran una aceleración que se venía construyendo desde hace varios trimestres, los ingresos alcanzaron US$20,54B con un avance interanual de 24%, superando el consenso en US$1,34B, y esa progresión se acelera respecto de los crecimientos de 22%, 18% y 9,5% registrados en los trimestres previos. El origen del salto está repartido entre US$3.100 millones de mayor volumen de ventas y US$595 millones de realización favorable de precios.

La rentabilidad avanzó todavía más rápido que la facturación, el margen operativo pasó de 17,3% a 20,9% interanual, mientras el ajustado subió desde 17,6% hasta 21,9%, lo que explica que el beneficio por acción se disparara 73% frente a los US$4,72 del año anterior. Ese apalancamiento operativo es precisamente lo que diferencia un buen trimestre de uno excepcional, ya que demuestra que la compañía convirtió volumen adicional en utilidad sin proporcionalidad lineal.

La división de construcción creció 35% impulsada por ventas minoristas sólidas, con un salto de 50% en Norteamérica, mientras el área de energía y potencia avanzó 17%, y ambas unidades concentraron 81% de los ingresos totales. Ell desempeño a la inversión no residencial en programas críticos de infraestructura, construcción pesada y centros de datos.

En cuanto a la generación de caja, el flujo operativo empresarial llegó a US$4.400 millones y la compañía cerró el trimestre con US$6.700 millones en efectivo, tras destinar US$2.200 millones a retribución al accionista mediante US$1.500 millones en recompras y US$700 millones en dividendos.

La cartera de pedidos alcanzó US$72.100 millones, un incremento de 92% frente al mismo periodo del año anterior, después de que la compañía registrara órdenes por US$9.400 millones durante el trimestre. Esa acumulación otorga visibilidad sobre los ingresos futuros y reduce la dependencia de la demanda del trimestre siguiente. En consecuencia, la administración elevó su previsión de crecimiento anual de ventas desde un dígito doble bajo hacia el rango medio a alto de la adolescencia. También recortó su estimación de costos arancelarios para el año hasta cerca de US$2.200 millones, desde el rango previo de US$2.200 a US$2.600 millones, y registró una recuperación arancelaria esperada de US$392 millones en el trimestre.

El liderazgo de la construcción en el crecimiento fue lo verdaderamente destacable, y que la respuesta del mercado refleja la importancia de la durabilidad de los negocios centrales de Caterpillar para sostener el impulso de la acción. Ese matiz importa, porque separa un negocio cíclico tradicional de una historia estructural vinculada al gasto en inteligencia artificial. Conviene, no obstante, moderar el entusiasmo con el propio consenso. Para el tercer trimestre, los analistas proyectan ingresos de US$19,81B y un BPA ajustado de US$6,62, lo que implica retrocesos secuenciales de 3,6% y 19% respectivamente. Las revisiones siguen inclinadas al alza, con quince positivas frente a dos negativas en noventa días, aunque la normalización esperada sugiere que este trimestre representa un pico y no una nueva base.

La valuación exige que la recuperación continúe varios trimestres

Caterpillar cotiza a 33,57 veces los beneficios no GAAP del ejercicio en curso frente a una mediana de pares de 22,36 veces, lo que implica una prima de 50,1%, mientras que para el ejercicio siguiente el múltiplo de 27,26 veces representa una prima de 43,4% sobre la mediana de 19,01 veces. La comparación individual ayuda a dimensionar esa distancia. Solo Rockwell Automation cotiza por encima con 36,9 veces FY1, mientras Deere se ubica en 33,5 veces, Paccar en 22,4, Cummins en 22,2 y Oshkosh en apenas 13,8 veces. El crecimiento esperado del beneficio por acción de 11,6% respalda parte de la prima, sobre todo frente a una mediana sectorial de 6%, aunque no la justifica en su totalidad.

El historial de ejecución ofrece un contrapeso razonable, ya que en los últimos veinte trimestres, la compañía superó las expectativas de beneficio en dieciséis oportunidades y las de ingresos en trece, y el resultado recién publicado constituye la mayor sorpresa de beneficio de toda la muestra. Ese antecedente sugiere una tendencia de conservadurismo en las guías más que un desempeño errático.

Los riesgos regulatorios, en cambio, empiezan a materializarse. Baird recortó su recomendación a neutral la semana pasada señalando la moratoria de centros de datos en Nueva York como ejemplo del rechazo regulatorio estatal y local que podría frenar el crecimiento de pedidos en 2027 y 2028. La gobernadora Kathy Hochul firmó el 14 de julio una orden ejecutiva que establece la primera moratoria estatal sobre centros de datos de hiperescala en Estados Unidos, con una pausa de hasta un año en permisos ambientales para instalaciones capaces de consumir cincuenta megavatios. En Texas, el gobernador Greg Abbott solicitó una auditoría de todos los proyectos en desarrollo antes de que avancen, por preocupaciones sobre la fiabilidad de la red eléctrica estatal.

La acción, mientras tanto, llega a este reporte desde una posición técnica particular, ya que había caído 22,7% desde su récord del 30 de junio hasta el cierre del lunes y operaba cerca de 10% por debajo de su media móvil de cincuenta sesiones en torno a 919.

Fuente: xStation5.