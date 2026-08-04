Previa de AMD: el mercado ya descontó el éxito. Ahora la empresa debe cumplir

AMD afronta su próxima publicación de resultados desde una posición muy diferente a la que ocupaba hace apenas una docena de meses. La empresa se ha convertido en una de las mayores beneficiarias del auge de la inteligencia artificial y sus acciones han registrado un repunte impresionante. Desde comienzos de año, la capitalización bursátil de AMD se ha duplicado, mientras que, durante los últimos doce meses, la acción ha superado ampliamente al mercado general.

Sin embargo, la magnitud de ese repunte también demuestra que los inversionistas ya no compran acciones de AMD únicamente por su desempeño financiero actual. En gran medida, el mercado ya está incorporando los futuros ingresos relacionados con la IA, la expansión continua en los centros de datos y la creciente posición competitiva de AMD frente a los mayores fabricantes de chips informáticos.

Esto convierte al próximo informe en algo más que un resumen rutinario del trimestre anterior. AMD se enfrenta a una prueba para determinar si el rápido crecimiento de su negocio es lo suficientemente sólido como para justificar su ambiciosa valoración. Con expectativas tan elevadas, prácticamente no hay margen para una decepción significativa. Limitarse a cumplir las estimaciones de consenso podría no ser suficiente, e incluso superar moderadamente las previsiones de resultados podría considerarse una señal insuficiente si no viene acompañado de mejores perspectivas para los próximos trimestres.

El mercado buscará no solo cifras sólidas, sino, sobre todo, pruebas de que AMD continúa acelerando. Las áreas clave incluirán el crecimiento de los ingresos, el desempeño del segmento de Centros de Datos, la expansión de los márgenes y las previsiones para el próximo trimestre. En última instancia, las previsiones podrían importar más que los propios resultados del segundo trimestre, porque la valoración actual de AMD exige confirmar que la parte más sólida de su historia de crecimiento todavía está por venir.

Principales expectativas financieras

Ingresos: US$11.310 millones

Ingresos del segmento de Centros de Datos: US$6.550 millones

Ingresos del segmento de Clientes: US$3.010 millones

Ingresos del segmento de Videojuegos: US$790,4 millones

Ingresos del segmento de Sistemas Integrados: US$959,7 millones

BPA ajustado: US$1,62

Margen bruto: 56,1%

Resultado operativo: US$3.010 millones

Margen operativo: 26,9%

Flujo de caja libre: US$1.970 millones

Gasto en investigación y desarrollo: US$2.450 millones

Perspectivas para el tercer trimestre

Ingresos esperados para el tercer trimestre: US$12.500 millones

Margen bruto ajustado esperado para el tercer trimestre: 56,2%

Las estimaciones de consenso también apuntan a unos ingresos de aproximadamente US$49.800 millones para el conjunto del año.

Centros de Datos sigue siendo el principal motor de crecimiento

El segmento de Centros de Datos de AMD es actualmente el negocio más importante de la empresa. Las estimaciones de consenso anticipan ingresos de aproximadamente US$6.550 millones, lo que significa que se espera que los centros de datos representen más de la mitad de las ventas totales de AMD. Según las previsiones, los ingresos del segmento podrían aumentar cerca de un 101% interanual, impulsados tanto por los procesadores para servidores EPYC como por los chips utilizados en infraestructura de IA.

La combinación de estos dos negocios podría convertirse en una de las ventajas competitivas más importantes de AMD. La empresa no es simplemente un fabricante de procesadores gráficos para IA. También mantiene una posición sólida en el mercado de las unidades centrales de procesamiento, que siguen siendo un componente esencial de la infraestructura de los centros de datos. A medida que las implementaciones de IA continúan ampliándose, aumenta la demanda no solo de procesadores gráficos, sino también de CPU de alto rendimiento capaces de respaldar cargas de trabajo cada vez más complejas.

Por lo tanto, el mercado evaluará no solo la tasa de crecimiento del segmento en su conjunto, sino también la composición de sus ingresos. Unas ventas sólidas de EPYC podrían demostrar que AMD también se está beneficiando indirectamente del auge de la IA, a través del aumento de la demanda de capacidad informática tradicional en los centros de datos.

Los agentes de IA podrían generar un nuevo catalizador de crecimiento para los procesadores de AMD

Uno de los elementos más interesantes de la actual historia de crecimiento de AMD es el desarrollo de los agentes de IA. Los sistemas cada vez más autónomos no se limitarán a generar respuestas. Se espera que ejecuten tareas de múltiples etapas, analicen datos, utilicen herramientas y tomen decisiones posteriores. Este tipo de cargas de trabajo podría aumentar la demanda tanto de procesadores gráficos como de unidades centrales de procesamiento tradicionales.

Los materiales del sector han destacado repetidamente que el desarrollo de los agentes de IA ya está incrementando la demanda de procesadores para servidores. En algunas aplicaciones, el equilibrio entre la demanda de CPU y GPU está comenzando a acercarse a la paridad.

Esto podría ser especialmente importante para AMD. La empresa cuenta con productos en ambas áreas clave: desarrolla procesadores para servidores EPYC, además de chips gráficos y aceleradores de IA. Si la IA agéntica requiere una cantidad creciente de CPU para gestionar tareas, procesar datos y respaldar la infraestructura, AMD podría beneficiarse de esta tendencia de manera más amplia que las empresas centradas principalmente en un solo tipo de procesador.

Por ahora, sin embargo, esto sigue siendo principalmente un catalizador potencial para la demanda futura. El mercado buscará señales tempranas de que el creciente interés por los agentes de IA se está traduciendo en pedidos concretos, una mayor utilización de la infraestructura y ventas más sólidas de procesadores para servidores.

Helios podría abrir la próxima fase del crecimiento de la IA

El segundo pilar de esta historia sigue siendo la expansión del negocio de chips de IA de AMD. AMD todavía se encuentra por detrás de Nvidia en términos de escala de mercado, pero está intentando reforzar su posición mediante el desarrollo de soluciones más integrales para los centros de datos.

Helios es especialmente importante en este contexto. Es la primera solución de AMD diseñada a escala de racks completos de servidores. Se espera que el sistema utilice chips gráficos MI450 de próxima generación, cuyos envíos comenzarán hacia finales del tercer trimestre. Entre los clientes reportados se encuentran OpenAI y Meta, mientras que la empresa también ha anunciado acuerdos relacionados con Helios con Microsoft y Anthropic.

Esto podría generar un catalizador significativo para los ingresos durante los próximos trimestres. Al mismo tiempo, es posible que la magnitud total del crecimiento no sea visible hasta el cuarto trimestre y el próximo año. Por lo tanto, los inversionistas prestarán especial atención a los comentarios de la dirección sobre los calendarios de entrega, los ritmos de implementación y el tamaño del mercado potencial.

Para AMD, limitarse a anunciar nuevas asociaciones podría dejar de ser suficiente. Con su valoración actual, el mercado esperará información concreta que muestre cuándo las nuevas soluciones comenzarán a contribuir significativamente a los ingresos. Cualquier señal de aceleración en su adopción podría interpretarse como una confirmación de que AMD está construyendo gradualmente una alternativa creíble a los proveedores dominantes de infraestructura de IA.

Los márgenes deben confirmar la calidad del crecimiento

El rápido crecimiento de los ingresos es importante, pero, con la valoración actual de AMD, la calidad de ese crecimiento será igualmente relevante. Las estimaciones de consenso anticipan un margen bruto ajustado del 56,1% y un margen operativo ajustado del 26,9%. Para el tercer trimestre, se espera que el margen bruto aumente solo ligeramente, hasta aproximadamente el 56,2%.

Por lo tanto, el mercado evaluará si la expansión del segmento de Centros de Datos y el aumento de las ventas de productos de IA se están traduciendo en nuevas mejoras de la rentabilidad. Una mayor proporción de procesadores más avanzados y sistemas completos podría respaldar los márgenes, pero AMD también está realizando inversiones sustanciales en investigación y desarrollo para mantener el ritmo de la innovación tecnológica.

El gasto esperado en investigación y desarrollo se sitúa en aproximadamente US$2.450 millones. Esto demuestra que la empresa continúa invirtiendo intensamente en futuras generaciones de procesadores, aceleradores y soluciones para centros de datos. Un gasto elevado puede ser aceptable si genera un crecimiento más rápido de los ingresos y márgenes más sólidos. Sin embargo, si las ventas continúan aumentando sin una mejora clara de la rentabilidad, los inversionistas podrían comenzar a preguntarse si la valoración de AMD se ha adelantado a sus fundamentos.

Las previsiones podrían importar más que los resultados

AMD podría presentar resultados muy sólidos para el segundo trimestre, pero, dadas las expectativas actuales, sus perspectivas para los próximos meses podrían ser más importantes. Las estimaciones de consenso anticipan unos ingresos de aproximadamente US$12.500 millones para el tercer trimestre y el mantenimiento de un margen bruto elevado.

Aquí es donde la empresa afronta su mayor desafío. El mercado podría no reaccionar con entusiasmo ante el simple cumplimiento de las expectativas. Para respaldar su elevada valoración, AMD podría necesitar elevar significativamente las previsiones o realizar comentarios muy sólidos sobre la expansión continua de sus negocios de Centros de Datos e IA.

Los inversionistas se centrarán principalmente en varias preguntas:

¿Sigue creciendo rápidamente la demanda de procesadores EPYC?

¿Están aumentando los ingresos procedentes de la infraestructura de IA más rápido de lo esperado?

¿Con qué rapidez comenzará Helios a influir en los resultados financieros?

¿Podrán las nuevas implementaciones aumentar los ingresos ya durante la segunda mitad del año?

¿Continuarán mejorando los márgenes a medida que cambie la composición de las ventas?

¿Elevará la dirección sus previsiones para el próximo trimestre o para el conjunto del año?

Con la valoración actual, incluso un buen informe podría no ser suficiente. El mercado buscará pruebas de que el crecimiento continúa acelerándose, en lugar de limitarse a permanecer en un nivel elevado.

Los riesgos siguen siendo elevados

El mayor riesgo es el elevado nivel de exigencia establecido por el propio mercado. Después de un repunte tan fuerte de las acciones de AMD, los títulos podrían ser especialmente vulnerables a una toma de beneficios si el informe de resultados no ofrece una sorpresa claramente positiva. Cuanto más ambiciosa sea la valoración, menor será la tolerancia del mercado ante un crecimiento más débil de los ingresos, presiones sobre los márgenes o unas previsiones más cautelosas.

AMD también continúa compitiendo con Nvidia en el mercado de procesadores de IA. Incluso con un crecimiento rápido, la empresa debe demostrar que puede conseguir nuevas implementaciones y desarrollar una escala suficiente para reducir la distancia con el líder del mercado.

El mercado de computadoras personales sigue representando otro desafío, mientras que la escasez de chips de memoria podría limitar la tasa de crecimiento del segmento de Clientes. Un desempeño más débil en el negocio de Clientes no necesariamente debilitaría la historia de crecimiento más amplia de AMD, pero podría restringir el ritmo de expansión de la empresa en su conjunto.

AMD se enfrenta a la prueba de su propia valoración

AMD se encuentra actualmente en uno de los momentos más importantes de su historia. La empresa cuenta con dos poderosos motores de crecimiento: su negocio de procesadores para servidores en expansión y su creciente cartera de infraestructura de IA. La demanda de chips EPYC sigue siendo sólida, mientras que el desarrollo de los agentes de IA podría aumentar la importancia de las unidades centrales de procesamiento durante los próximos años. Al mismo tiempo, Helios y los chips MI450 podrían abrir una nueva etapa en el desarrollo del negocio de aceleradores de AMD.

El problema es que el mercado ya ha incorporado gran parte de este escenario en la valoración de AMD. Después de que la capitalización bursátil de la empresa se duplicara desde comienzos de año, AMD ya no es una compañía que pueda limitarse a presentar resultados sólidos y esperar que el mercado quede satisfecho. Los inversionistas buscarán cifras claramente superiores a las previsiones, una expansión de los márgenes y mejores perspectivas para los próximos trimestres.

El escenario alcista incluiría resultados sólidos en Centros de Datos, una aceleración continua de las ventas de procesadores EPYC, un aumento de los ingresos relacionados con la IA y una mejora de las previsiones. En ese caso, el mercado podría concluir que la valoración actual de AMD todavía no refleja plenamente el potencial de largo plazo de la empresa.

El escenario neutral implicaría resultados en línea con el consenso, el mantenimiento de un crecimiento elevado y la confirmación de los planes existentes. Un informe de este tipo demostraría que los fundamentos de la empresa siguen siendo sólidos, pero, dadas las elevadas expectativas, podría no ser suficiente para impulsar otra alza significativa en el precio de la acción.

El escenario bajista implicaría un desempeño más débil de Centros de Datos, presiones sobre los márgenes o unas previsiones que no confirmaran una nueva aceleración. En ese caso, el mercado podría concluir que el escenario más favorable ya está incorporado en el precio y que la valoración actual de AMD se ha adelantado al crecimiento de su negocio subyacente.

Conclusiones principales

AMD afronta su publicación de resultados como una de las empresas más importantes entre las beneficiarias del crecimiento de la inteligencia artificial. Sin embargo, el fuerte aumento del precio de sus acciones también ha llevado las expectativas a niveles muy elevados, lo que significa que el mercado podría exigir mucho más que una superación rutinaria de las estimaciones de consenso.

Centros de Datos sigue siendo el área más importante. El aumento de la demanda de procesadores EPYC y la expansión del negocio de IA podrían confirmar que AMD cuenta con dos poderosas fuentes de crecimiento. El potencial de los agentes de IA refuerza aún más el atractivo de un modelo de negocio en el que la empresa ofrece tanto unidades centrales de procesamiento como procesadores gráficos.

Sin embargo, los resultados del segundo trimestre no serán el único factor relevante. La reacción final del mercado podría depender principalmente de las previsiones, los comentarios de la dirección sobre Helios, las perspectivas de los ingresos relacionados con la IA y la expansión continua de los márgenes.

AMD ya no está siendo evaluada por su capacidad para crecer. La empresa debe demostrar que su crecimiento es lo suficientemente rápido, rentable y sostenible como para justificar una valoración que ya presupone un futuro muy ambicioso.



Fuente: xStation5