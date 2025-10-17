Los comentarios de Trump impulsan a Wall Street 📈 mientras los metales preciosos registran caídas.

El índice de volatilidad VIX, considerado el “termómetro del miedo” de los mercados, retrocedió cerca de un 10%, indicando un menor nivel de incertidumbre entre los inversores. Esta caída ocurre mientras los principales índices bursátiles de Estados Unidos —Nasdaq 100, S&P 500 y Dow Jones— registran modestas alzas en sus futuros, tras varios días de presión bajista.

Uno de los protagonistas del día fue Zions Bancorp, cuyas acciones subieron más de un 3%, recuperándose tras la fuerte caída del día anterior. Este repunte fue respaldado por una recomendación al alza de Baird y comentarios optimistas por parte de Raymond James, que destacaron fundamentos sólidos a pesar del entorno financiero desafiante.

En este contexto, la agencia Moody’s aseguró que es poco probable que el sector financiero estadounidense experimente una crisis similar a la de 2008. No obstante, reconoció que el aumento de préstamos incobrables sigue siendo una señal de alerta.

Trump busca estabilidad comercial y se enfoca en la geopolítica

El sentimiento del mercado también se vio impulsado por las declaraciones de Donald Trump, quien planteó la posibilidad de extender el acuerdo comercial con China más allá del 1 de noviembre. El expresidente destacó su intención de mantener conversaciones con Xi Jinping, en busca de un acuerdo mutuamente beneficioso. Además, expresó su interés en la tecnología de drones de Ucrania y advirtió sobre el riesgo de una escalada si se permite a Ucrania atacar profundamente territorio ruso.

Trump afirmó que planea hablar con Volodymyr Zelensky antes de su reunión con Vladimir Putin en Budapest, mostrando un enfoque activo en los frentes diplomáticos y militares más relevantes del momento.

China, Taiwán y la advertencia a Estados Unidos

Por su parte, el Ministerio de Defensa de China lanzó una advertencia a Estados Unidos, calificando de “peligrosas” las acciones de Washington por armar a Taiwán. La tensión entre ambos países sigue siendo un factor clave en el tablero geopolítico global.

Elon Musk y el “Túnel Putin–Trump”: una propuesta inusual desde Rusia

En un giro inesperado, Kirill Dmitriev, enviado del Kremlin, invitó a Elon Musk y a su empresa The Boring Company a participar en la construcción de un túnel submarino de 65.000 millones de dólares que conectaría Rusia y Alaska. La propuesta, que surgió tras conversaciones entre Putin y Trump sobre Ucrania, contempla reducir el coste del proyecto a 8.000 millones utilizando la tecnología de Musk y concluir la obra en ocho años.

El nombre sugerido para esta ambiciosa infraestructura es “Túnel Putin–Trump”.

OMC alerta sobre consecuencias de una ruptura económica entre EE. UU. y China

En paralelo, el director general de la OMC confirmó que ha sostenido conversaciones con autoridades chinas para promover una desescalada comercial. Estados Unidos también estaría dispuesto a bajar el tono del conflicto. Según el organismo, una desconexión económica total entre ambas potencias podría fragmentar el comercio global y provocar una caída de hasta el 7% del PIB mundial a largo plazo.