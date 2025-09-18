Los datos de desempleo sorprenden en EE.UU

Las solicitudes iniciales de desempleo es un indicador clave de la economía estadounidense. Las solicitudes de paro muestran cuántas personas solicitan por primera vez el subsidio de desempleo, y cifras más bajas de lo esperado suelen interpretarse como señal de un mercado laboral sólido.
- Solicitudes iniciales de desempleo: 231.000 (Previsión 240.000, Anterior 264.000)
