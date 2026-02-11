Técnicamente, el tipo de cambio enfrenta una resistencia clave en 17,25, nivel decisivo para definir el próximo movimiento.

La fortaleza del mercado laboral estadounidense reduce la probabilidad de recortes de tasas por parte de la Fed.

El dólar en México sube tras un reporte de empleo en EE.UU. que duplicó las expectativas del mercado.

El peso mexicano cede terreno tras tres días consecutivos de ganancias, presionado por un informe de empleo estadounidense que superó ampliamente las expectativas y fortaleció al dólar a nivel global.

El par USDMXN sube 0,13%, cotizando en torno a las 17,193 unidades por dólar.

La moneda mexicana se había fortalecido hasta las 17,13 unidades previo a los datos de empleo en EE.UU., impulsada por las cifras locales de actividad industrial que mostraron un aumento inesperado del 2,4% en diciembre, muy por encima del consenso de analistas de 1,3%.

Nóminas duplican expectativas y refuerzan al dólar

Según el Departamento del Trabajo de EE.UU., en enero se crearon 130.000 empleos, duplicando la estimación de consenso de 75.000. Además, la tasa de desempleo bajó una décima hasta 4,3%, cuando se esperaba que permaneciera estable en 4,4% por segundo mes consecutivo.

El reporte estaba inicialmente programado para el viernes pasado, pero fue postergado por el breve cierre parcial del gobierno.

La sorpresa alcista significativa en las nóminas no agrícolas y la tasa de desempleo se interpreta como una señal clara de resiliencia económica. Esto envía un mensaje contundente a inversionistas y analistas de que podrían venir menos recortes de tasas de interés en el futuro.

La Reserva Federal (Fed) pausó los recortes en enero después de tres ajustes consecutivos, y este sólido informe laboral refuerza la postura cautelosa del banco central.

El índice del dolar y los rendimientos reaccionan al alza

El fortalecimiento del dólar no se limita al mercado mexicano. El Índice del dolar (USDIDX) sube 0,1% hasta 97,86 puntos, revirtiendo cuatro jornadas consecutivas de caídas.

En paralelo, los rendimientos de los bonos del Tesoro a 10 años repuntan hasta 4,162%, luego de que el mercado redujera la probabilidad de un recorte de tasas en abril por parte de la Fed.

Este entorno de mayores rendimientos en EE.UU. tiende a presionar a monedas emergentes como el peso mexicano, generando movimientos alcistas en el tipo de cambio.

Próximo catalizador

El mercado ahora espera el dato de inflación de EE.UU. de enero, que se publicará el viernes, como próximo catalizador relevante para el dólar en México.

Una inflación superior a lo esperado podría reforzar aún más la fortaleza del dólar, mientras que una cifra moderada podría devolver algo de oxígeno al peso mexicano.

Perspectiva técnica USDMXN

Desde una perspectiva técnica en gráfico de 1 hora, el par muestra señales de recuperación alcista a corto plazo, tras rebotar con fuerza desde el soporte de 17,1286 y perforar al alza la EMA de 50 períodos, lo que sugiere un cambio de momentum inmediato.

Actualmente, el precio testea la resistencia clave en 17,2500, nivel crítico que coincide con la aproximación a la EMA de 200 períodos, la cual sigue actuando como techo estructural de la tendencia bajista principal.

El cruce alcista del MACD, aún por debajo de la línea cero, respalda este impulso comprador. Sin embargo, para confirmar una reversión de tendencia sólida, el par necesita cerrar decisivamente por encima de 17,25 y atacar la zona de 17,28.

De no lograrlo, el riesgo de un retroceso hacia 17,13 permanece latente, especialmente si los próximos datos macroeconómicos generan un ajuste en las expectativas del mercado.

