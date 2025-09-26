Los datos del PIB español superan las expectativas

El dato del PIB de España sorprendió positivamente al mercado. Los analistas esperaban resultados ligeramente inferiores, pero la economía española se reactivó en el segundo trimestre, mostrando un sólido crecimiento en comparación con el período anterior. Datos clave: Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente Cuenta de Formación Descarga la app móvil Descarga la app móvil PIB (t/t) (T2): 0,8 % (previsión: 0,7 %; anterior: 0,6 %)

PIB (a/a): 3,1 % (previsión: 2,8 %; anterior: 2,8 % La economía española ha dado una grata sorpresa al mercado al registrar un crecimiento del Producto Interior Bruto (PIB) superior al esperado durante el segundo trimestre de 2025. Los datos publicados muestran una reactivación más vigorosa de lo previsto, lo que refuerza la confianza en la recuperación económica del país. Además, el contexto europeo de moderación inflacionaria y estabilidad monetaria podría estar favoreciendo el dinamismo económico español.

