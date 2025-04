Los despidos en EE. UU. alcanzan su nivel más alto desde 2020, según el informe de Challenger.

Despidos en EE. UU. según el informe Challenger de marzo: 275.240 vs 172.020 en febrero En marzo, los empleadores estadounidenses anunciaron un aumento significativo en los despidos planificados —más de un 60 % por encima de febrero— alcanzando 275.240, la cifra más alta desde el inicio de la pandemia. Según Challenger, el número total de despidos en el primer trimestre llegó a 497.052, el nivel más elevado desde el primer trimestre de 2009. Más de 280.000 de esos despidos estuvieron relacionados con empleados federales y contratistas asociados, principalmente debido a planes vinculados a DOGE. De no haber sido por ello, el mes habría sido relativamente tranquilo en cuanto a despidos. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Fuente: xStation 5

