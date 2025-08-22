Los índices de EE.UU. celebran discurso de Powell en Jackson Hole: Nasdaq 100 sube 1.6% y aumenta apuesta por recortes

Los mercados bursátiles en Estados Unidos reaccionaron con fuerza a las declaraciones del presidente de la Reserva Federal (Fed), Jerome Powell, en el simposio de Jackson Hole.

El Nasdaq 100 lideró las alzas con un avance intradía de 1.66% , apoyado por el repunte de las tecnológicas de gran capitalización .

El Russell 2000 destacó aún más, con un salto de 2.9% .

El S&P 500 ganó 1.2% .

El Dow Jones avanzó 1.4%.

Powell reconoce riesgos en empleo y en inflación

En su discurso, Powell señaló que:

Los riesgos para el mercado laboral se han incrementado, con una caída en la demanda de empleo y riesgo de un enfriamiento más rápido de lo previsto, pese a que la tasa de desempleo aún se mantiene en 4.2% .

Los efectos de los aranceles sobre los precios al consumidor son ya evidentes, aunque anticipa que gran parte de este impacto podría ser transitorio .

La inflación de servicios vinculados a vivienda continúa moderándose, mientras que el resto de los servicios se ubican ligeramente por encima del nivel consistente con el objetivo del 2%.

Powell subrayó que los riesgos inflacionarios siguen inclinados al alza, pero ahora se equilibran con riesgos a la baja en el empleo, lo que “abre espacio para reconsiderar la postura monetaria” y deja la puerta abierta a eventuales ajustes de política en los próximos meses.

Traders elevan apuestas por recortes de tasas

Tras las palabras de Powell, los mercados monetarios ajustaron drásticamente sus expectativas:

Los traders ahora asignan una probabilidad de 90% a un recorte de tasas en septiembre , frente al 75% antes del discurso .

Se reanudaron las apuestas por dos recortes adicionales antes de fin de año.

Fuente: xStation5.

En el gráfico de 15 minutos, el Nasdaq 100 rompió con fuerza la resistencia de los 23,367 puntos, impulsado por el tono percibido como más flexible de Powell. El índice se dirige hacia la siguiente zona clave en 23,802 – 23,888, que representa un área de congestión relevante. El soporte inmediato queda en 23,083, mientras que la media móvil de 200 periodos en 23,269 servirá como referencia para validar la tendencia. El RSI en 82 refleja condiciones de sobrecompra intradía, lo que podría derivar en una pausa o toma de utilidades tras el fuerte repunte inicial.

_______



📈 ¡Únete a nuestro grupo exclusivo para Traders! Noticias y análisis en tiempo real en tu WhatsApp. Acceda aquí: