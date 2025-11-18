Comentarios de Barkin de la Fed sobre la economía de EE. UU. 🗽 El EUR/USD cae a 1.157

- Si la fuerza laboral no aumenta, el crecimiento económico dependerá completamente de la productividad.
Declaraciones destacadas del miembro de la Fed, Thomas Barkin
- El crecimiento de la fuerza laboral podría dirigirse hacia 0%.
- Existe un alto riesgo de que, en el futuro, haya más empleos que trabajadores.
- La demanda es sólida, pero no se está traduciendo en contrataciones.
- La demanda sigue siendo saludable. El desafío está en el mercado laboral.
- En general, la sensación es que la economía permanece sólida.
- Tasas más bajas podrían impulsar la demanda de viviendas, pero no resolverán el problema de oferta.
- La oferta de vivienda sigue limitada mientras la demanda ha aumentado.
- Los precios elevados de la vivienda hoy pueden reflejar aún una escasez de oferta derivada de la crisis financiera de 2007–2009.
- El beneficio de un mayor consenso es que los mercados pueden establecer expectativas.
- La política sigue siendo moderadamente restrictiva.
- El mercado laboral está algo más débil de lo que sugieren los datos.
- Sin datos convincentes, es difícil lograr un consenso amplio.
- La inflación no parece dirigirse al alza, pero tampoco está claro que vuelva al 2%.
- El desempleo probablemente aumente ligeramente, pero no demasiado.
- Es difícil declarar victoria en cualquiera de los dos mandatos, pero también está claro que ninguno requiere una respuesta inmediata.
- La inflación está por encima del objetivo, pero no parece que vaya a acelerarse.
- El mercado laboral se está debilitando, aunque Barkin no cree que se debilite mucho más.
