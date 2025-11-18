Los índices de Wall Street continúan bajo presión vendedora 📌 Las tecnológicas retroceden

El martes, los futuros de los índices estadounidenses están cayendo. Desde hace varios días, los mercados observan una prolongada y fuerte caída en las criptomonedas, que parece ser el resultado de una aversión generalizada al riesgo y un aumento de la volatilidad en los mercados bursátiles. Crece la incertidumbre sobre la sostenibilidad del reciente rally impulsado por la tecnología, y la atención de Wall Street comienza a centrarse en el informe financiero de Nvidia, que será publicado mañana tras el cierre de la sesión en EE. UU. Los comentarios positivos de los analistas de Evercore ISI no se reflejaron hoy en el precio de la acción, que retrocede más del 2%.

En la semana que terminó el 18 de octubre de 2025, el número de nuevas solicitudes de subsidio por desempleo en EE. UU. fue de 232,000, prácticamente sin cambios respecto al período anterior y aún por encima de los promedios de los últimos meses.

El número de personas que continúa recibiendo beneficios se ubicó en 1.957 millones, un ligero aumento frente a los 1.947 millones de la semana previa.

Este dato se mantiene relativamente cerca de su nivel más alto desde 2021. Durante el cierre parcial del gobierno federal, los informes de desempleo y los datos económicos clave no fueron publicados conforme al calendario, lo que dificulta evaluar con precisión la situación actual del mercado laboral. Ni el dólar ni los índices reaccionaron a estos datos atrasados. Ahora, el mercado espera el reporte laboral del jueves y los salarios reales del viernes.

Dentro del sector tecnológico, AMD y Micron destacan hoy con caídas, corrigiendo las alzas recientes que habían persistido a pesar de la aversión al riesgo en los índices. Las acciones de PDD Holdings (propietaria de Temu) también caen tras unos resultados decepcionantes.

Macro de EE. UU.

Bienes Duraderos (Core) – Revisión MoM: 0.3% vs 0.4% esperado y 0.4% previo

Bienes Duraderos – Revisión YoY: 2.9% (Previsión 2.9%, Anterior 2.9%)

Pedidos de Fábrica MoM: 1.4% (Previsión 1.4%, Anterior -1.3%)

Índice del Mercado de la Vivienda NAHB: 38 vs 37 esperado y 37 previo

El índice del dólar estadounidense registra una ligera caída tras datos macro más débiles de lo esperado, que señalan un aumento mensual inferior al previsto en los pedidos de bienes duraderos.

Noticias corporativas

Axalta

Las acciones de Axalta suben hoy tras anunciar una fusión con Akzo Nobel, que creará un gigante global de recubrimientos industriales valorado en USD 25.000 millones.

Se espera que la operación se cierre entre finales de 2026 y principios de 2027, otorgando a los accionistas de Akzo Nobel el 55% de la nueva entidad y a los de Axalta el 45%.

La compañía combinada proyecta:

USD 17.000 millones en ingresos anuales

USD 600 millones en sinergias de costos (90% materializándose en los primeros 3 años)

La firma mantendrá sedes duales en Ámsterdam y Filadelfia, y tras un período de transición en el que cotizará en dos bolsas, finalmente se listará en la NYSE con un nuevo nombre y símbolo.

El CEO de Akzo Nobel, Greg Poux-Guillaume, liderará la nueva empresa, que contará con más de 100 marcas, 173 plantas de producción y 91 centros de I+D.

Blue Owl Capital

Las acciones de Blue Owl Capital caen cerca de 5% tras la presión renovada por la decisión de suspender los rescates de inversores en su fondo privado BDC de USD 1.800 millones hasta que se fusione con el fondo público OBDC de USD 17.600 millones a inicios del próximo año.

Una vez completada la fusión, los inversores del fondo privado recibirán acciones de OBDC, lo que dado el descuento actual del mercado podría generar caídas de hasta 20% en su inversión.

Blue Owl sostiene que la medida permitirá:

Una plataforma más eficiente.

Mayor potencial de beneficios.

Restaurar liquidez para los inversores del fondo privado.

Remarcando que la volatilidad reciente en las BDC refleja la dinámica del mercado y no un deterioro en la calidad crediticia.

LifeMD

Las acciones de LifeMD caen más de 10% tras presentar resultados del tercer trimestre por debajo de las expectativas tanto en ingresos como en beneficios, pese a un crecimiento interanual de ventas del 13%.

La empresa actualizó su guía reflejando la venta mayoritaria de su participación en WorkSimpli Software.

Guía actualizada:

Ingresos 4T 2025: USD 45 – 46 millones

EBITDA ajustado 4T 2025: USD 3 – 4 millones

Ingresos año completo 2025: USD 192 – 193 millones (vs 250–255 millones previos)

EBITDA ajustado 2025: USD 13.5 – 14.5 millones (+254% vs 2024)

Ceva

Las acciones de Ceva caen más de 10%, aunque ya recuperaron parte de la caída tras la apertura de una oferta pública de 3 millones de acciones, con una opción de 30 días para adquirir 450,000 acciones adicionales.

Todas las acciones son emitidas por la compañía, que utilizará los fondos para:

posibles adquisiciones,

inversiones en tecnologías o negocios complementarios,

fines corporativos generales (capital de trabajo, capex o recompras).

