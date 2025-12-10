Acciones de Ferrari caen a mínimos de 2 años

Las acciones de Ferrari cayeron a su nivel más bajo en casi dos años (23 meses), retrocediendo hasta €312,90 tras un nuevo recorte de recomendación por parte de analistas. Oddo BHF rebajó la acción por segunda vez esta semana, pasando de Outperform a Neutral y reduciendo el precio objetivo de €430 a €340. La rebaja se debe en parte al despliegue más lento de lo esperado del modelo F80, y la estimación de entregas para 2026 se redujo de 250 a 200 unidades. Oddo también recortó su previsión de EBIT 2026 en 3,4%, indicando que los resultados podrían situarse por debajo del consenso.
-
Previamente, Morgan Stanley también había recortado su precio objetivo a €367, señalando un crecimiento limitado de volúmenes hasta 2030. La estrategia de proteger la exclusividad de la marca es positiva, pero implica un crecimiento más moderado en el corto plazo.
-
El crecimiento de ingresos de Ferrari se mantendría por debajo del 5% en los próximos tres trimestres, principalmente por envíos más lentos y retrasos en nuevos lanzamientos. Morgan Stanley destacó la incertidumbre en torno al nuevo modelo eléctrico y las dudas sobre los valores residuales, que están limitando los múltiplos de valoración.
-
Desde comienzos del año, las acciones de Ferrari acumulan una caída cercana al 25%; las previsiones de beneficios han sido revisadas a la baja y los múltiplos han corregido desde los máximos del año pasado.
-
Jefferies también redujo el precio objetivo de €345 a €310, manteniendo una recomendación Hold, mientras la acción opera cerca de su mínimo de 52 semanas tras un descenso del 20% en seis meses.
-
La rebaja de Jefferies responde a sus previsiones revisadas para 2026, considerando el ritmo estable de introducción de nuevos modelos.
-
La firma espera que estos lanzamientos reduzcan temporalmente los envíos y presionen los márgenes debido al aumento de depreciación y amortización. El precio objetivo reducido refleja vientos en contra en valoración que podrían persistir.
-
Jefferies ahora proyecta un crecimiento de 6,7% y un BPA de €9,32 en 2026, por debajo del consenso de 8,2% y €10,05. Ferrari además obtuvo recientemente una línea de crédito rotativa de €350 millones para fines corporativos y de capital de trabajo.
Sentimiento de analistas hacia Ferrari (mixto):
-
Morgan Stanley rebajó la acción a Equalweight, citando crecimiento limitado de volúmenes hasta 2030.
-
UBS elevó su precio objetivo a US$563 y mantuvo recomendación Buy, argumentando que los objetivos de crecimiento de Ferrari son conservadores.
-
Goldman Sachs inició cobertura con recomendación Buy, esperando que Ferrari supere el consenso en 2026 y 2027 gracias al alza en precios promedio de venta.
-
Morgan Stanley también inició cobertura de la cotización europea de Ferrari con recomendación Equalweight y precio objetivo de €367.
Fuente: xStation5
